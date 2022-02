Quán bar ở TP.HCM cho buổi hẹn lễ tình nhân

Sau bữa tối lãng mạn, các cặp đôi có thể dành thời gian yên tĩnh trò chuyện, nhâm nhi cocktail tại những quán bar riêng tư, ít xô bồ.

Sau bữa tối lãng mạn, các cặp đôi có thể dành thời gian yên tĩnh trò chuyện, nhâm nhi cocktail tại những quán bar riêng tư, ít xô bồ.

Ryu

Đồng Khởi, quận 1

Bar . Việt Nam . 18-24h . 300.000-500.000 đồng/món

Ảnh: Chillwithc.27.

Quán bar này nằm ở tầng 5 một tòa nhà tọa lạc giữa trung tâm quận 1. Tại đây chuyên phục vụ các loại cocktail mang phong cách Nhật Bản.

Ryu không có thực đơn đồ uống, bartender sẽ pha chế rượu theo yêu cầu của thực khách. Bạn có thể thử roku gin kết hợp với matcha, yuzu, genmaicha - một loại trà xanh kết hợp với gạo lứt rang và hạnh nhân. Ly cocktail mang sắc thái thanh lịch và rực rỡ. Đồ ăn kèm hợp vị thức uống này là miso edamame.

Thực khách Hoa Ngọc chia sẻ: "Mình từng đến Ryu và khá thích Moscow Mule, ly cocktail thơm hương cốm và tắc lai, pha cùng loại rượu mạnh của Nhật, có lúc bartender lại pha với vài loại whisky hiếm".

The Alley Cocktail Bar & Kitchen

Pasteur, quận 1

Bar . Việt Nam . 17-24h . 150.000-300.000 đồng/món

Ảnh: Kinkubanne.

The Alley đem đến cho tôi cảm giác ấm cúng ngay lần đầu đặt chân đến. Quán bar có diện tích nhỏ, nằm trong một con hẻm, đồ uống ở đây mang phong cách trẻ trung, phóng khoáng.

Bạn bè tôi giới thiệu rằng không thể bỏ qua bộ sưu tập đồ uống từ rượu whisky ở đây. Theo lời bartender, các loại cocktail ở The Alley sử dụng những nguyên liệu địa phương làm nên nét riêng.

Nếu muốn thưởng thức đồ uống mang hương vị địa phương, thực khách có thể thử rượu ngâm chuối khô. Những đồ uống mang hương vị vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng là sự lựa chọn hấp dẫn.

Không gian quán nhỏ, ở vị trí yên tĩnh nên phù hợp với các cặp đôi đang tìm kiếm chốn riêng tư.

The Rec - Rooftop Bar & Beer

Mai Thị Lựu, quận 1

Bar . Việt Nam . 17-24h . 150.000-300.000 đồng

Ảnh: i_am_hoang.

Không gian The Rec mang phong cách cyberpunk với những ánh đèn neon huyền ảo màu xanh, tím chủ đạo. Quán bar này dành cho các cặp đôi đang tìm điểm hẹn hò ngoài trời, ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Khu vực ngồi bên ngoài nằm ở tầng thượng của một tòa nhà 9 tầng. Từ đây, bạn có thể quan sát được Landmark 81 và vòng xoay Điện Biên Phủ nhộn nhịp. Được trang trí nhiều đèn neon, khu vực ngoài trời cũng là góc chụp hình của nhiều thực khách. Thang máy của quán chỉ lên đến tầng 8, bạn phải đi bộ thêm một tầng.

Thực đơn cocktail ở The Rec đa dạng, giá dao động 80.000-200.000 đồng/ly. Nếu đến đây lần đầu và chưa biết gọi đồ uống nào, bạn có thể thử Blue Moon hoặc Fluffy Comet.

Ly Blue Moon không có công thức cụ thể. Bartender sẽ dựa vào chia sẻ của thực khách về cảm xúc và khẩu vị để tạo ra một ly cocktail dành riêng cho từng người. Một ly Blue Moon có giá 200.000 đồng.

Fluffy Comet có hương vị chủ đạo là mãng cầu. Kết cấu ly nước có độ đặc sệt gần giống kem sữa. Người pha chế sẽ trang trí thêm những miếng vàng nhỏ. Ly Fluffy Comet giá 185.000 đồng.

Inthe Mood

Đồng Khởi, quận 1

Bar . Việt Nam . 18-24h . 150.000-300.000 đồng

Ảnh: _mi.thaoo.

Thiết kế của inthe MOOD lấy cảm hứng từ những bộ phim Hong Kong (Trung Quốc). Tên gọi của quán cũng bắt nguồn từ bộ phim In the mood for love (2000) của Vương Gia Vệ.

Tới đây, khách sẽ có cảm giác như lạc lối ở xứ Cảng thơm. Không gian quán mang hơi hướm lãng mạn từ cách bố trí đèn nhiều sắc đỏ đến chỗ ngồi thiết kế riêng tư, phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò.

Tôi ấn tượng bởi thực đơn whiskey ở đây được pha chế dựa trên hương vị và tâm trạng, cảm xúc của người thưởng thức. Nhóm hương vị gồm trái cây, hoa cỏ, sherry, khói, gỗ - mạch nha. Nhóm cảm xúc có Chilling Time, Classic Mind, Brave Heart, Misty Malt, Glorious Bastards.

Cocktail được chia theo giai đoạn lịch sử của đồ uống này ở Mỹ. Bạn có thể lựa chọn hương vị cocktail theo 3 giai đoạn: Trước thời kỳ cấm rượu (1860-1919), trong thời kỳ cấm rượu (1920-1933), sau thời kỳ cấm rượu (1934 đến nay).

Lost - Drink & Chill

Mạc Thị Bưởi, quận 1

Bar . Việt Nam . 17-1h . 300.000-500.000 đồng

Ảnh: Lost.drinkandchill.

Biển hiệu nhỏ không phô trương, mảng tường gạch xen kẽ những gam màu ấm, chi tiết trang trí xưa cũ khiến quán bar này toát lên vẻ cổ điển, trầm mặc.

Chưa bàn đến cocktail, điểm tôi thích ở quán bar này là những bản nhạc jazz Việt, tình khúc xưa, tình ca buồn được phát lên trong không gian đầy hoài niệm.

Có những lúc quán kín khách, tôi vẫn tìm được góc riêng "chill" một mình hay trò chuyện nhỏ to cùng một vài người bạn, người yêu. Tôi hơi tiếc vì hiện tại quán không còn ban công ngắm đường phố, bù lại tôi tìm được góc yêu thích trên lầu một có thể quan sát được toàn bộ quầy bar phía dưới.