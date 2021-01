Quán bánh xèo ở TP.HCM hút khách nhờ tranh tường 3D

Không khí làng quê Việt được tái hiện sinh động, chân thực nhờ cách vẽ tranh 3D tại một quán bánh xèo ở quận 8, TP.HCM.

Ấn tượng đầu tiên của Nguyễn Thị Hoài Phương (30 tuổi) khi đặt chân đến quán bánh xèo rau rừng Phố Thành (số 137, đường Tùng Thiện Vương, quận 8, TP.HCM) là sự ấm áp và thân thuộc.

Những bức tường màu vàng được phủ kín bởi hình ảnh mộc mạc của giàn hoa giấy, cây chuối, đàn gà, đống rơm. Không khí làng quê được tái hiện một cách sinh động, chân thực nhờ cách vẽ tranh 3D.

Thực khách chụp ảnh với mảnh tường vẽ tranh 3D.

Biết đến quán thông qua sự giới thiệu của bạn bè nhưng Phương không mường tượng về một không gian đặc biệt, bắt mắt đến vậy cho đến khi tìm đến tận nơi.

“Học tập và sinh sống xa nhà, ít có dịp về thăm quê nên khi nhìn những hình ảnh này mình cảm thấy thêm nhớ nhà, nhớ về những kỷ niệm lúc nhỏ, đặc biệt là trong không khí nôn nao trước dịp Tết Nguyên đán như thế này”, Phương chia sẻ với Zing.

Món bánh xèo, bánh khọt phục vụ tại quán.

Không gian "sống ảo"

Võ Đức Dự, đồng chủ quán và cũng là họa sĩ tạo ra những bức tranh 3D của bánh xèo rau rừng Phố Thành, cho biết ý tưởng trang trí quán như vậy đã được anh ấp ủ trong nhiều năm.

“Là một người con sống xa quê, nên khi làm bất kỳ công việc nào mình cũng muốn tái hiện khung cảnh bình dị của quê hương. Dần dần nó định hình phong cách hội họa của mình sau này”.

Nói đến việc kết hợp giữa tranh 3D về làng quê Việt với các món ăn như bánh xèo, bánh khọt, gỏi cuốn, Đức Dự cho biết đó là một cái duyên khi anh gặp được người anh Lê Duy Thanh, đầu bếp chính của quán.

Quán có 5 đầu bếp liên tục đổ bánh xèo, mỗi chiếc được làm trong khoảng 2-3 phút.

“Anh Thanh ban đầu là khách hàng mua tranh của mình rồi sau này trở nên thân thiết. Đều đam mê ẩm thực, nghệ thuật nên anh em mình nghĩ tại sao lại không tạo ra một góc quê giữa lòng Sài Gòn - nơi không chỉ mang lại những món ăn dân dã mà còn đem đến không khí quê hương cho mọi người. Và đó cũng là lý do để hai anh em mở quán ăn này”.

Biết đến bánh xèo rau rừng Phố Thành thông qua mạng xã hội, anh Phan Phạm Hiếu (ngụ ở quận 8) vẫn khá bất ngờ khi được tận mắt chiêm ngưỡng các bức tranh 3D ở đây. “Các bức vẽ ở đây đều mang màu sắc truyền thống. Mọi chi tiết được vẽ rất tỉ mỉ, đặc biệt là hình ảnh 3D khiến mọi thứ trở nên sống động hơn rất nhiều”.

Vốn yêu thích chụp ảnh, anh Hiếu nhanh chóng rút điện thoại để selfie cùng nhóm bạn. “Tụi mình cũng thường tìm những quán như thế này. Món ăn vừa ngon mà lại có không gian để sống ảo”.

Những bức tranh 3D thu hút khá nhiều thực khách tới quán.

Hướng đến cộng đồng

Võ Đức Dự là một chàng trai đam mê hội họa và nghệ thuật thư pháp. Tuy nhiên, ban đầu ước mơ của anh không được gia đình ủng hộ. 19 tuổi, Dự quyết định bỏ học đại học ở Hà Nội, Nam tiến vào Sài Gòn để theo đuổi đam mê.

Chưa từng học qua trường lớp đào tạo hội họa nào nhưng nhờ chăm chỉ tự mày mò và học hỏi các đàn anh đàn chị trong ngành, Dự đã đạt được nhiều thành tựu, hiện có công ty, lớp dạy vẽ riêng.

“Mình may mắn khi gặp được những anh chị đi trước chia sẻ kinh nghiệm. Mình cũng sáng tạo thêm những cái nhìn mới trong tranh như ứng dụng đắp nổi 3D, tranh phát sáng vào ban đêm để đem lại nhiều hơn nữa những tác phẩm giá trị và ý nghĩa”, anh chàng chia sẻ.

Võ Đức Dự là người vẽ các bức tranh 3D về làng quê Việt ở quán bánh xèo.

Vài năm trở lại đây, Đức Dự cùng những người bạn yêu thích hội họa khác đã và đang thực hiện nhiều công trình trên khắp cả nước và đặc biệt là các dự án hướng về cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Những dự án nổi bật có thể kể đến như Làng Bích Họa Đảo An Bình (Lý Sơn, Quảng Ngãi) với con đường Màu sắc đầu tiên tại Việt Nam, vẽ tranh bảo vệ môi trường tại chương trình Biển Việt Nam Xanh tổ chức tại Cửa Lò (Nghệ An), dự án làng bích họa Cảnh Dương (Quảng Bình), dự Án tranh tường Phố cổ Hội An 4D đầu tiên tại Việt Nam ở Thủ Dầu Một (Bình Dương); dự án vẽ tranh tường cổ động bảo vệ môi trường tại quận 10 (TP.HCM)…