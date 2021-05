Quân AP, Trang Hý, Sam tham gia trào lưu 'sạc pin'

Khởi động mùa hè, điệu nhảy “sạc pin” là một trong những trào lưu hot được đông đảo giới trẻ Việt cover. Các KOL như Quân AP, Trang Hý hay Sam… cũng không đứng ngoài xu thế.

Đặc quyền của tuổi trẻ là nguồn năng lượng sôi nổi, lòng đam mê và tinh thần dám nghĩ dám làm. Họ dám dấn thân, dám đánh đổi và không ít lần làm nên chuyện với những thành công đột phá.

Ở tuổi trẻ còn có những đôi chân sẵn sàng đi đến bất cứ đâu, trái tim nhiệt huyết dám đương đầu với mọi khó khăn hay tinh thần can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, trải nghiệm điều mới… Khát khao chinh phục mọi thử thách, nhưng cũng có lúc nguồn năng lượng của người trẻ mất dần. Áp lực cuộc sống, chuyện học hành, trách nhiệm với gia đình hay đơn giản bởi cái nắng nóng khắc nghiệt của thời tiết… tất cả đều có thể trở thành lý do rút cạn nhiệt huyết sẵn có.

Giống một chiếc smartphone cần được sạc đầy pin mới có thể phô diễn trọn vẹn mọi tính năng hiện đại, thì những người trẻ cũng cần được nạp đầy năng lượng nếu muốn tận hưởng mọi cuộc vui, “hết mình” cùng mùa hè sôi động.

Những người trẻ cùng cần “sạc pin”, lấy lại năng lượng để sẵn sàng cho một mùa hè sôi động sắp đến. Ảnh chụp màn hình.

Như cách tiếp thêm sức mạnh cho những người Việt trẻ, Samsung bắt kịp xu thế, tiên phong tạo ra trào lưu #AwesomePower với điệu nhảy “sạc pin” gây sốt. Trên nền nhạc sôi động, vũ điệu vui nhộn được sáng tạo ngẫu hứng với ca từ bắt tai, #AwesomePower không chỉ tạo ra nguồn năng lượng dồi dào mà còn hứa hẹn “đánh bật” cái nóng mùa hè, giúp người trẻ sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Đây cũng là tinh thần mà Galaxy A series muốn gửi gắm đến những người dùng trẻ trong mùa hè này.

Dùng điệu nhảy “sạc pin” bắt trend để kể câu chuyện về bản thân, #AwesomePower kết nối được với lượng lớn người dùng trẻ, trở thành trào lưu được nhiều người ưa thích và cover. Những gương mặt có tiếng trên các mạng xã hội Việt như Quân AP, Sam hay Trang Hý cũng lập tức gia nhập cuộc vui.

Người đầu tiên đồng cảm với tinh thần nạp năng lượng của “ông lớn” công nghệ từ Hàn Quốc là Quân AP. Nổi lên từ những bản cover triệu view, Quân AP chinh phục khán giả bằng giọng hát mộc mạc, trầm ấm giàu cảm xúc. Vốn đã quen với hình ảnh lãng tử đậm chất ngôn tình của chàng ca sĩ trẻ, mới đây cộng đồng fan không khỏi thích thú khi thấy Quân AP lột xác thành “cool boy” với điệu nhảy vừa sôi động lại vừa ngầu.

Đăng tải điệu nhảy trên các mạng xã hội, Quân AP thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận. Anh chàng cũng không quên chia sẻ về thông điệp của bài nhảy đến cộng đồng: “Bí kíp lấy lại năng lượng ở đâu xa xôi? Chính là đây nha mọi người ơi! Nhảy cùng Quân đi, chờ chi”.

Điệu nhảy “sạc pin” của Quân AP hay Sam đều nhận được lượng tương tác lớn. Ảnh chụp màn hình.

Không đứng ngoài xu hướng, Sam hay Trang Hý cũng lập tức bắt kịp trend hot này bằng 2 clip ấn tượng không kém đăng lên cùng ngày. Nếu Sam xinh đẹp và quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn với điệu nhảy riêng, thì Trang Hý tiếp tục thể hiện dấu ấn cá nhân không thể trộn lẫn khi tạo nên một clip pose dáng bắt kịp giai điệu nhạc cực chất.

Clip điệu nhảy “sạc pin” của Sam kèm theo chia sẻ “Bí kíp sạc đầy năng lượng. Điệu nhảy make up cộp mác Sam là đây nà. Bung xõa cùng Sam ngay thôi!!!” đã thu về gần 15.000 lượt yêu thích trên trang cá nhân. Khiêm tốn hơn, nhưng Trang Hý cũng có được hàng nghìn lượt thả tim trên các nền tảng mạng xã hội cùng nhiều bình luận thể hiện sự ấn tượng với nguồn năng lượng được sạc “đầy tràn” của Trang sau khi thực hiện #AwesomePower.

Với Quân AP, Sam hay Trang Hý, điệu nhảy “sạc pin” với ca từ bắt tai và động tác vui nhộn không chỉ nhằm thể hiện cá tính, lan truyền sự vui vẻ, lạc quan. Đây còn là cách họ khuyến khích cộng đồng người Việt trẻ, hãy tự tạo cho mình những khoảng nghỉ để lấy lại năng lượng, giúp cơ thể sẵn sàng chinh phục thử thách và tận hưởng mùa hè trọn vẹn.

Thông điệp từ điệu nhảy “sạc pin” hay trào lưu #AwesomePower cũng là tinh thần mà dòng điện thoại A mới ra mắt của Samsung mang trong mình và gửi gắm đến những người dùng Việt. Hiệu năng mạnh mẽ, camera giúp bắt trọn mọi khoảnh khắc cùng dung lượng pin đảm bảo cho trải nghiệm dài, 3 mẫu máy A32, A52 và A72 từ Samsung luôn sẵn sàng đồng hành, cùng các bạn trẻ nạp đầy năng lượng và khám phá mùa hè.

Smartphone dòng Galaxy A từ Samsung giúp giới trẻ tận hưởng mùa hè trọn vẹn. Ảnh: Zing

Cụ thể, Samsung Galaxy A32 trang bị bộ nhớ RAM 6 GB cho đa nhiệm ổn định và dung lượng lưu trữ 128 GB, đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng trong đó có việc lưu trữ hình ảnh của giới trẻ. Ngoài ra máy sử dụng giao diện One UI 3.0, giúp người dùng tiếp cận những tính năng mới nhất.

Trong khi đó, Galaxy A52 được sử dụng tấm nền super AMOLED với độ phân giải Full HD+ và tần số quét 90 Hz (bản 4G) và 120 Hz (bản 5G). Tấm nền AMOLED có độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 90 Hz đủ để đáp ứng nhu cầu giải trí. Chiếc smartphone này cũng được trang bị dung lượng pin 4.500 mAh cùng sạc nhanh 25 W, giúp trải nghiệm không bị gián đoạn trong suốt ngày dài.

Được nâng cấp hơn, Galaxy A72 tích hợp tấm nền Super AMOLED cao cấp, giúp người dùng thưởng thức hình ảnh ở một tầm cao mới với màn hình lớn 6,7 inch vô cực Infinity-O, độ sáng đến 800 nits, độ phân giải Full HD+ sắc nét. Hơn thế, màn hình này còn trang bị công nghệ Eye Comfort Shield 2 bảo vệ mắt và công nghệ Real Smooth cùng tấm nền 90 Hz giúp thao tác vuốt chạm đều mượt mà bất ngờ.

Cả 3 sản phẩm đến từ dòng A của Galaxy cũng sở hữu bộ camera ấn tượng với camera chính 64 MP, camera góc rộng 8 MP (ở A72 là 12 MP), camera macro cận cảnh 5 MP, camera 2 MP dùng đo độ sâu trường ảnh và camera selfie. Nhờ vậy, từ khung cảnh rộng lớn, hùng vĩ của thiên nhiên, đến cảnh phố xá đông đúc hay những sự vật nhỏ bé, bình dị đều được ghi lại chân thực, rõ nét dưới ống kính thiết bị.

Tuổi trẻ là thời điểm vàng cho những trải nghiệm. Để sống trọn vẹn cho những trải nghiệm ấy, đừng quên trang bị cho mình người “bạn đồng hành” lý tưởng như smartphone. Thiết bị không chỉ là thứ kết nối bạn với thế giới, lưu giữ mọi khoảnh khắc đáng nhớ mà còn giúp tiếp thêm nguồn năng lượng mỗi khi bạn sắp “sập nguồn”, khơi gợi hứng thú và sáng tạo.