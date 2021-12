Quân A.P, Hoàng Duyên thắng giải MAMA

Dựa trên số liệu được cung cấp bởi Zing MP3, MAMA 2021 trao giải Best Asian Artist, Best New Asian Artist cho Quân A.P, Hoàng Duyên.

Trong lễ trao giải MAMA 2021 diễn ra ngày 11/12 tại CJ ENM Contents World ở Paju (Hàn Quốc), Quân A.P được công bố là người thắng giải Best Asian Artist (Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Việt Nam) và Hoàng Duyên thắng giải Best New Asian Artist (Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc tại Việt Nam). Giải thưởng được ban tổ chức MAMA 2021 căn cứ theo số liệu bảng xếp hạng #zingchart của Zing MP3. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Zing MP3 cung cấp các thông tin của thị trường Việt Nam cho MAMA. Trong năm qua, cả hai gặt hái thành tích âm nhạc ấn tượng. Lời xin lỗi vụng về của Quân A.P đứng hạng đầu #zingchart trong một tuần với 44 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Anh cũng có ca khúc nằm trong top 8 bài hát đạt lượt nghe cao nhất MP3 Zing là Ai là người thương em (457 triệu lượt). Quân A.P và Hoàng Duyên nhận giải MAMA. Ảnh: Bá Ngọc, Anh Khoa. Về Hoàng Duyên, cô mới ra mắt nhưng nhanh chóng nổi tiếng. Nữ ca sĩ sinh năm 1999 có bài hát Chàng trai sơ mi hồng đạt top 8 #zingchart tuần và 20 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Ngoài ra, Sài Gòn đau lòng quá do Hoàng Duyên và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền thể hiện cũng là bản hit được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chia sẻ cảm xúc khi thắng giải MAMA, Hoàng Duyên cho biết: “Khi nhận tin đoạt giải thưởng Mnet Asian Music Awards, tôi nghĩ anh chị đùa mình thôi. Đến khi biết điều đó là sự thật, tôi đứng hình và vỡ òa. Đối với tôi, chỉ cần bài hát được mọi người nghe và yêu thích đã là thành công, chưa bao giờ dám nghĩ tôi có được thành quả quý giá như vậy”. “Không biết nói gì ngoài cảm ơn đến những ai luôn đặt lòng tin ở tôi. Tôi cảm ơn vì đã kiên nhẫn tin rằng giữa đám bùn ngày ấy sẽ mọc lên một nhành hoa sen và chờ đợi nó vươn đến ánh nắng mặt trời”, cô tiếp tục. Mnet Asian Music Awards 2021 (MAMA 2021) là giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc. Năm nay, chương trình có chủ đề Make some noise với sự tham gia của nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng như Lee Hyori, Wanna One, ITZY, aespa, Stray Kids, Ed Sheeran… Lee Hyori cùng nhiều nghệ sĩ dự MAMA 2021 Lễ trao giải MAMA diễn ra ngày 11/12 do nữ ca sĩ Lee Hyori dẫn dắt. Sự kiện còn quy tụ nhiều nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc. Tham vọng của giới giải trí Hàn Quốc Công ty tổ chức MAMA gần đây công bố kế hoạch đưa sự kiện này tới Mỹ. Giới chuyên môn nhận định tham vọng đằng sau hoạt động này là phủ sóng các lĩnh vực giải trí Hàn Quốc.

Lan Phương