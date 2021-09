Quần áo trẻ em in hình tục tĩu bị thu hồi ở Trung Quốc

Người tiêu dùng cáo buộc thương hiệu thời trang nổi tiếng của Trung Quốc truyền bá thông điệp bạo lực, ấu dâm trên quần áo trẻ em.

Các thiết kế của JNBY, một trong những thương hiệu thời trang cao cấp thành công nhất của Trung Quốc, bị chỉ trích sau khi khách hàng đăng ảnh áo sơ mi trẻ em lên mạng xã hội, phản đối thiết kế mà cô gọi là "kinh tởm", theo VICE.

Người phụ nữ cho biết cha mẹ cô đã mua chiếc áo này vào năm ngoái mà không hiểu các cụm từ tiếng Anh được in trên đó như "Welcome To Hell", "Let Me Touch You". Gần đây, cô mới nhìn thấy nội dung đáng lo ngại này.

Trang phục trẻ em với thông điệp gây tranh cãi của JNBY. Ảnh: Weibo.

Một số họa tiết trên áo quần được lấy ra từ các tác phẩm nghệ thuật và truyện tranh cũ như súng, máu me, bộ phận sinh dục... Nhiều người dùng Internet đã liên kết những yếu tố này với việc kích động bạo lực, tình dục và ấu dâm.

Trước làn sóng phản đối của người tiêu dùng, hãng quần áo trẻ em của JNBY, jnby by JNBY, đã chính thức xin lỗi vào hôm 23/9.

Công ty cho biết đã thu hồi toàn bộ lô quần áo và sẽ cho phép người mua trả lại sản phẩm.

"Mục đích ban đầu của chúng tôi là quảng bá những sáng tạo độc đáo. Chúng tôi cũng hiểu sâu sắc rằng điều quan trọng nhất là lan tỏa những giá trị tốt đẹp", thương hiệu cho biết.

Tuy vậy, lời xin lỗi đã không thể xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng, khi người tiêu dùng tiếp tục chia sẻ ảnh chụp các thiết kế phản cảm khác được cho do jnby by JNBY sản xuất.

Một số người tiêu dùng thậm chí tuyên bố tẩy chay thương hiệu. Tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), cổ phiếu của công ty JNBY đã giảm 13% vào ngày 24/9.