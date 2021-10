Quần áo phân chia theo giới tính trở nên vô nghĩa

Trang phục phù hợp với cả nam và nữ đang trở thành xu hướng. Các thiết kế giúp xóa bỏ lằn ranh giới tính.

The New York Times nhận định một trong những xu hướng nổi bật nhất của các buổi trình diễn thời trang gần đây là trang phục phi giới tính. Nhiều nhà thiết kế đưa cả mẫu nam và nữ lên sàn diễn diện trang phục được cho là của phái đẹp.

Theo công ty dự báo xu hướng World Global Style Network, các sản phẩm được dán nhãn không phân biệt giới tính hoặc unisex đã tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái tại Mỹ kể từ tháng 10/2020.

Sự phân chia giới tính đang bị phá vỡ trong thế giới thực

Giám đốc phụ trách mảng thời trang của báo The Times, Vanessa Friedman, cho biết thuật ngữ "quần áo của phụ nữ", "trang phục cho nam giới" dường như đang trở nên vô nghĩa.

Trong show diễn của Raf Simons, các bộ váy xuất hiện trên người mẫu nam. Tại Valentino, những thiết kế có tông màu tím, xanh lá cây tươi sáng đồng hành cùng nam giới.

Các thương hiệu tích cực lăng xê trang phục phù hợp cho cả nam và nữ. Ảnh: GQ, The New York Times.

Nhiều nhà mốt khác như Lanvin, Marni cho ra mắt những mẫu trang phục cổ lọ, họa tiết bông hoa dành cho cả nam và nữ. Kiểu trang phục như vậy đang trở nên phổ biến.

Đối với Vanessa Friedman, những dấu hiệu này cho thấy sự thay đổi hệ thống thú vị, liên quan đến thế hệ trẻ.

Vài năm trước, Ủy ban Nhân quyền New York giải thích luật liên quan đến quy tắc trang phục công sở. Theo đó, những công ty sử dụng lao động có thể yêu cầu nhân viên mặc một số loại trang phục nhất định. Tuy nhiên, các thiết kế phải phù hợp với cả hai giới.

Quay về thập niên 1920, Coco Gabrielle Chanel là một trong những người phụ nữ đầu tiên mang tiếng nói bình đẳng cho phái nữ thông qua thời trang. Bà cho ra mắt mẫu túi xách 2.55 cho phép phụ nữ đeo qua vai. Chiếc áo khoác Bouncle làm bằng vải tweed thể hiện sự tự do, thoát khỏi những ràng buộc.

Đến năm 1966, Yves Saint Laurent tạo ra Le Smoking - bộ suit đầu tiên dành cho nữ giới. Những đường nét nam tính, mạnh mẽ trở thành biểu tượng của nữ quyền trong thời trang. Từ thời điểm này, nhiều thương hiệu cho ra mắt các mẫu quần dành riêng cho phụ nữ.

Gucci là một trong những thương hiệu đi đầu trong phong trào không phân biệt giới tính. Ảnh: Getty.

Xã hội đang chấp nhận và coi việc phụ nữ mặc quần là bình thường. Điều này khiến nhà phê bình Vanessa Friedman tự đặt câu hỏi liệu đàn ông mặc váy có nên được đón nhận.

Guy Trebay, phóng viên phụ trách mảng thời trang và văn hóa của The New York Times, chỉ ra rằng hiện nay các chàng trai sẵn sàng khoác lên mình những mẫu trang phục nữ tính. Việc đàn ông mặc váy không còn lạ lẫm. Sự phân chia giới tính đang bị phá vỡ trong thế giới thực.

Ranh giới mờ dần

CNBC nhận định ranh giới giữa thời trang nam và nữ đang mờ dần khi có nhiều nhà bán lẻ đón nhận phong cách linh hoạt giới tính. Các trang web của nhiều thương hiệu bán áo phông, chân váy cho mọi vóc dáng.

Erin Schmidt, nhà phân tích cấp cao tại Coresight Research, công ty tư vấn và nghiên cứu toàn cầu chuyên về bán lẻ và công nghệ cho biết: "Các nhà bán lẻ và thương hiệu nên xem trang phục linh hoạt giới tính như một cơ hội không thể bỏ qua. Nó chắc chắn sẽ tác động đến xu hướng thời trang của tương lai".

Thời trang không phân biệt giới tính bị ảnh hưởng nhiều bởi Gen Z. Họ là những người trẻ có tiếng nói riêng, muốn thể hiện bản thân.

Những thương hiệu như The Phluid Project, Les Girls Les Boys, Tomboy X và Wildfang đang tìm cách thách thức mọi chuẩn mực giới tính qua từng thiết kế.

Gucci là một trong những thương hiệu đi đầu trong phong trào không phân biệt giới tính. Dưới sự dẫn dắt của Alessandro Michele , sàn catwalk của nhà mốt Italy thể hiện nét phá cách khi mẫu nam mặc đồ trong bộ sưu tập cho nữ giới và ngược lại.

Ranh giới giữa các giới tính đang dần mờ đi ở thời trang và làm đẹp. Ảnh: The New York Times.

Các nhà thiết kế đang hướng đến sự trung lập về giới tính qua trang phục. Thương hiệu Selfridges ra mắt Agender, một không gian mua sắm nơi khách hàng có thể mua quần áo vượt qua khái niệm trang phục của nam và nữ.

Ngoài các thương hiệu, nhiều người nổi tiếng đang ủng hộ xu hướng linh hoạt giới tính.

Theo GQ, trang phục của nam diễn viên Ezra Miller trong đợt quảng bá cho phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald thể hiện sự độc đáo. Anh diện áo khoác dáng váy của hiệu Moncler. Nam diễn viên từng đối mặt với loạt ý kiến trái chiều do trang phục.

Bên cạnh Ezra Miller, nhiều nghệ sĩ hưởng ứng trào lưu mặc trang phục nữ tính. Jaden Smith diện váy xếp ly. Nam diễn viên Tommy Dorfman mặc váy nữ sinh cùng áo blazer đến lễ trao giải MTV Movie Awards 2018. Tại lễ trao giải GQ Men Of The Year, Olly Alexander mặc áo crop top đính lông vũ.

Nhiều thương hiệu làm đẹp đẩy mạnh tính linh hoạt giới tính. Ảnh: Hypebeast.

Xu hướng linh hoạt giới tính không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thời trang. Các sản phẩm làm đẹp dành cho phái mạnh đang được ưa chuộng hơn.

Rachael Robbins Kachko, chiến lược gia kinh doanh quần áo nữ tại đại lý thông tin chi tiết về người tiêu dùng Tobe TDG, cho biết ngành công nghiệp làm đẹp đang từng bước tiếp thị các sản phẩm dành cho nam giới.

Ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez cho ra mắt nhãn hiệu chăm sóc sức khỏe nam giới Hims. Sản phẩm chính là một loại kem che khuyết điểm dành riêng cho đàn ông.

Dòng mỹ phẩm cho nam giới Boy de Chanel gây tiếng vang trong ngành công nghiệp làm đẹp. Trong khi đó, Fendi tạo ra các hướng dẫn trang điểm cho đàn ông khi ra mắt dòng sản phẩm phấn nền.