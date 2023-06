Quần áo mới không sạch như bạn nghĩ

Hầu hết quần áo tại cửa hàng đều được nhiều người khác chạm vào, mặc thử, chưa kể quy trình sản xuất, vận chuyển đầy bụi bặm.

Giặt đồ mới trước khi mặc là điều quan trọng. Ảnh minh họa: Rdne Stock Project/Pexels.

Mua về những chiếc quần jean thời thượng, áo phông cá tính hay bộ đồ cashmere lộng lẫy, nhiều người trong chúng ta nôn nóng mặc luôn mà không nghĩ đến việc giặt giũ.

Thoạt nhìn, những món đồ mới rất sạch sẽ với lớp vải mịn màng, phẳng phiu. Song theo các chuyên gia, trên thực tế, những bộ quần áo mới này đều có thể đã qua tay một vài người mặc thử trước đó. Ngoài ra, quá trình may, sản xuất, đóng gói cũng khiến trang phục dính nhiều bụi bẩn, vi khuẩn...

Vì lẽ đó, việc giặt sạch quần áo mới trước khi mặc chúng là rất quan trọng, theo Byrdie.

Quần áo mới chứa nhiều hóa chất dễ gây kích ứng da. Ảnh minh họa: Ron Lach/Pexels.

Nguy hiểm từ hóa chất xử lý vải

Quần áo mới thường được xử lý bằng chất chống vết bẩn, chất bền màu, chất chống nhăn, chất làm mềm... trước khi đến tay người dùng.

Hầu hết công ty may mặc sẽ sử dụng ure-formaldehyde (hợp chất hóa học) để tăng cường kết cấu của các loại vải khác nhau và giảm nếp nhăn trên quần áo.

Và tất nhiên, các chất này đều có thể gây kích ứng da. Nghiêm trọng hơn, chúng có thể gây ra tình trạng viêm da tiếp xúc dị ứng, một phản ứng liên quan đến hệ thống miễn dịch và phát ban, ngứa, rát kéo dài trong nhiều tuần...

Theo luật, các nhà sản xuất quần áo không cần tiết lộ phương pháp xử lý, hoàn thiện sản phẩm trước khi tung ra thị trường. Do đó, có rất ít các nghiên cứu chứng minh sự an toàn của các chất hóa học này đối với người mặc. Đó là lý do ta không nên mạo hiểm mặc đồ mới khi chưa giặt ủi, xử lý.

Trước khi đến tay bạn, quần áo mới đã được nhiều người mặc thử. Ảnh minh họa: Tima Miroshnichenko/Pexels.

Quần áo mới, nhưng nhiều người mặc

Hãy nhớ rằng quần áo trước khi ta mua về đều đã được nhiều người khác thử qua trước đó. Những vi khuẩn từ tay của người này, người kia sẽ liên tục để lại trên quần áo và chuyển sang cơ thể chúng ta nếu tiếp tục mặc mà không giặt giũ.

Đối với quần áo secondhand, điều này lại càng quan trọng. Những món đồ hiệu đắt tiền, khó giặt ủi tại nhà cũng nên được giặt khô trước khi ta mặc chúng.

Hầu hết cửa hàng bán đồ cũ đều sẽ giặt quần áo trước khi bán cho khách. Nhưng vì an toàn, hãy cứ tiếp tục giặt lại những item này trước khi ta xếp chúng chung vào tủ quần áo.

Nước nóng rất tốt trong việc khử trùng quần áo. Ảnh minh họa: Sarah Chai/Pexels.

Làm sạch những món đồ mới

Greg Armas, nhà thiết kế và nhà sưu tập thời trang cổ điển, cho rằng việc khử trùng quần áo mới là điều cần thiết.

"Đối với bất kỳ phương pháp khử trùng nào, nước càng nóng càng tốt. Hầu hết quần áo đều có thể được giặt với nước nóng, trừ một số loại vải, nhà sản xuất sẽ chú thích ở phần tag áo. Ngoài ra, việc dùng máy sấy nóng không đem lại bất kỳ tác dụng nào trong việc khử trùng, nên các bạn cần lưu ý để tránh mất thời gian", ông nói với Byrdie.

Ngoài ra, Armas nhận định ánh sáng tia cực tím là một chất khử trùng hoàn hảo để loại bỏ vi khuẩn trong các tủ quần áo, ngăn đựng quần áo. Ta cũng nên phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời trong vài giờ để quần áo khô, thơm tự nhiên.

"Khi quyết định sử dụng nước giặt, nước xả vải nào, bạn cũng nên quan tâm đến nhãn mác và chất liệu. Ngoài ra, giặt nhẹ nhàng, tác động lực vừa đủ sẽ khiến kéo dài tuổi thọ của quần áo", Armas chia sẻ.

Hãy luôn cố gắng giặt đồ mới trước khi mặc. Ảnh minh họa: Cottonbro Studio/Pexels.

Những ngoại lệ

Armas cho rằng đôi khi chúng ta vẫn có thể mặc ngay quần áo mà không cần giặt nếu có việc cấp bách, không đủ thời gian. Điều này đôi khi cũng sẽ không gây hại quá lớn, nhưng hãy hạn chế đến mức tối đa.

Theo các bác sĩ da liễu, các nhà sản xuất quần áo, những người buôn bán đồ cũ, việc giặt quần áo mới trước khi mặc luôn là hành động thông minh. Ngoài ra, để quần áo "gần gũi" hơn với chúng ta, các chuyên gia cho rằng xịt một vài giọt nước hoa ta thường hay sử dụng là một biện pháp nên thử.