3 địa chỉ thưởng thức đồ Tây ở Phú Quốc

Không gian quán độc đáo, món Âu được chế biến từ nguyên liệu địa phương là những gì thực khách có thể tìm thấy khi ghé những địa chỉ sau.

Đế nPhú Quốc (Kiên Giang), du khách thường ưu tiên thưởng thức ẩm thực địa phương với những món hải sản tươi sống được đánh bắt tại chỗ, tận hưởng không khí thân thuộc nơi những hàng quán bình dân.

Tuy vậy, vẫn có những địa chỉ với phong cách ẩm thực tuy cũ nhưng mới mà du khách có thể tham khảo khi ghé thăm đảo ngọc.

The Home Pizza

Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông

Nhà hàng . Việt Nam . 11-22h30 . 145-220k

Tôi tự hỏi liệu mình có thể vừa thưởng thức đặc sản tươi rói của Phú Quốc, vừa kết hợp với những món Âu như pizza hay mì Ý? Thoạt nghe qua có vẻ phi lý vì khó tìm ra được điểm chung của 2 phong cách ẩm thực này. Nhưng ý tưởng đó lại có thể tìm thấy ở The Home Pizza.

Với tôn chỉ "món Ý phong vị Việt", những người sáng lập nhà hàng này đã chọn Phú Quốc với nguồn thuỷ hải sản phong phú làm nguồn cung ứng nguyên liệu. Những món ăn đặc trưng của quán gồm có pizza gỏi cá trích, mí Ý ghẹ Hàm Ninh hay pizza tôm Rạch Vẹm, pizza sầu riêng...

Quán nằm gần trung tâm thành phố Phú Quốc, dễ dàng di chuyển. Không gian không cầu kì nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng, chỉn chu. Khoảng cách giữa các bàn vừa phải, tạo không gian riêng cho thực khách.

Vừa bước vào quán, bạn sẽ nhìn thấy ngay lò nướng, nơi đầu bếp trổ tài tạo ra những chiếc pizza thủ công trước thực khách. Mỗi mẻ bánh lấy ra từ lò nướng nóng hổi, toả mùi thơm phức. Đó cũng là lý do không gian quán luôn có mùi thơm, kích thích sự thèm ăn.

Giá mỗi món chính dao động từ 145.000 đồng đến 220.000 đồng. Nhiều khách du lịch ở xa trung tâm muốn thưởng thức món bánh theo hình thức mua mang đi, nhưng quán không khuyến khích do bánh sẽ mất đi độ nóng giòn sau khi vận chuyển. Cách thưởng thức tốt nhất, đặc biệt với pizza là ngay tại quán, trực tiếp nhìn đầu bếp tạo ra những chiếc bánh.

On The Rock

Bãi Ông Lang

Nhà hàng . Món Âu - Việt . 6h30-22h .

Ảnh: On The Rock.

Đúng với tên gọi, nhà hàng này nằm trên một bãi đá ở bãi Ông Lang. Các resort ở bãi Ông Lang khá xa trung tâm, hiếm có hàng quán nên nơi đây được xem là điểm đến lý tưởng cho du khách cần thỏa mãn cơn đói.

Tôi được giới thiệu nơi này khi nghỉ dưỡng tại bãi Ông Lang. Điểm khiến tôi ấn tượng là không gian. Bạn sẽ ngửi thấy mùi mặn của nước biển thoang thoảng trong không khí, tiếng sóng rầm rì đua nhau đánh vào bãi đá, màu xanh hút mắt của bầu trời và mặt biển, những đợt gió thổi tốc từ vịnh Thái Lan cùng hương vị của những món hải sản tươi ngon. Tất cả như đánh thức mọi giác quan của thực khách.

Thực đơn tại nhà hàng phong phú với đầy đủ các món Âu, Việt, không thiếu những món hải sản được trình bày bắt mắt. Tôi đánh liều gọi món phở gà, hương vị khá tinh tế.

Nhà hàng mở cửa từ 6h30 hàng ngày, bạn có thể đến bất cứ lúc nào để dùng bữa. Buổi tổi, nơi này trở thành điểm "chill" của các cặp đôi bên cạnh ánh nến và những ly cocktail nhiệt đới. Tuy nhiên, nơi này không phù hợp với những thực khách mong muốn một không gian sáng sủa khi vào thời điểm sau hoàng hôn vì khá thiếu ánh sáng.

Hiên - Charcoal Kitchen

Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông

Quán ăn . Việt Nam . 17-22h30 .

Ảnh: Hiên - Charcoal Kitchen.

Tiền thân là một quán chay chuyên phục vụ cho đối tượng khách Bắc Âu, Hiên hiện tại mang màu sắc hoàn toàn mới, dễ dàng phục vụ cho nhiều đối tượng khách hơn.

Tôi chọn nơi đây vì không biết phải ăn gì khi đã ở lại Phú Quốc đến ngày thứ 3. Quán không phục vụ các món đặc sản thường thấy để chiều lòng du khách mà "một mình một lối" với các món ăn mang phong cách Nhật Bản.

Quán có sức chứa tầm 30 người. Thực khách đến đây sẽ thấy rõ khu bếp với chiếc lò than luôn cháy đỏ rực. Nướng than cũng là hình thức chế biến chủ đạo của nơi này. Chính vì lẽ đó, các món ăn tại đây vẫn giữ được mùi khói so với cách nướng bằng bếp điện.

Đến quán, bạn nên dùng thử món bò Wagyu A4 nướng trên đá. Vừa thưởng thức miếng thịt do chính tay mình nướng, nhâm nhi với chút rượu mơ được pha chế theo công thức riêng của quán là một trải nghiệm ẩm thực thú vị.

Quán toạ lạc ngay trên đường Trần Hưng Đạo, dễ dàng di chuyển. Bên cạnh quán là một hidden bar, lý tưởng cho những nhóm bạn muốn "chill" sau bữa tối. Tuy nhiên, quán chỉ hoạt động từ buổi chiều, không phục vụ ăn sáng và ăn trưa.