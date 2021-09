Quận 7 tiếp tục giãn cách, lên kế hoạch thí điểm bình thường mới

Đề cập về các giải pháp sau khi quận 7 khống chế được dịch, Bí thư TP.HCM yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm việc siết chặt giãn cách theo Chỉ thị 16 một cách triệt để.

Tại cuộc làm việc với UBND quận 7 sáng 5/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhiều lần chia sẻ sự phấn khởi, vui mừng khi quận 7 và Củ Chi đã kiểm soát được dịch.

Ông nhấn mạnh sứ mệnh tiếp theo của quận 7 và Củ Chi là làm thí điểm cho tiến trình trở lại cuộc sống bình thường mới theo chỉ đạo của Trung ương cũng như mong muốn của người dân thành phố.

Không chủ quan

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh việc nới lỏng giãn cách phải từng bước chắc chắn, không được "phiêu lưu" bởi sẽ phải trả giá đắt.

"Đây là vấn đề sinh mệnh. Ta đã làm được đến bước này rồi thì sau đó sống thế nào trong điều kiện mới, điều kiện có dịch. Chuẩn bị tâm thế, thói quen thế nào", ông nói.

Bí thư nhấn mạnh dù có quét sạch được F0 trên địa bàn thì việc bảo đảm giữ vững mạng lưới trong sạch như trước kia là cực kỳ khó khăn khi các tỉnh xung quanh cũng có dịch.

Ông yêu cầu quận 7 suy nghĩ, chuẩn bị giải pháp để thí điểm bình thường mới. Thành phố sẽ rút kinh nghiệm từ thực tiễn rồi nhân rộng ra để bước từng bước chắc chắn. Làm trên 10 triệu dân thành phố thì khó nhưng nếu làm trên 300.000 người dân quận 7 trước thì không khó.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Thu Hằng.

Chỉ đạo về các giải pháp thời gian tới, Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ trước mắt, quận 7 tiếp tục thực hiện nghiêm việc đang làm là siết chặt giãn cách theo Chỉ thị 16 một cách triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả.

"Không được chủ quan, nếu chủ quan, buông một chút xíu thì có vấn đề gì là trở tay không kịp, mất sức lắm, công sức bỏ ra nhiều lắm rồi", Bí thư TP.HCM nói.

Bên cạnh đó, quận tiếp tục xét nghiệm đúng kế hoạch; quản lý, chăm sóc F0 và tiêm vaccine. "Vì các đồng chí được chọn làm điểm nên chắc chắn sẽ được ưu tiên vaccine", Bí thư Nên khẳng định và yêu cầu quận có kế hoạch sát sao trong tiêm vaccine mũi 1, mũi 2.

Quận phải tiếp tục thực hiện an sinh theo phương châm không để sót trường hợp nào, kéo dài giãn cách thêm một ngày thì người dân càng khó khăn nên phải hỗ trợ, sau đó mới tính giải pháp khác. Bên cạnh đó, an ninh trật tự cũng phải bảo đảm, kiểm tra, kiểm soát chặt các vấn nạn thuốc giả, vaccine giả, tin giả...

"Dân chúng đang chờ đợi vì đã chịu đựng lâu rồi. Nhưng khi dịch bệnh vẫn còn quanh ta, không biết lây lúc nào, người nào, ở đâu thì ý thức người dân phải chuẩn bị tâm thế luôn cảnh giác", Bí thư nói về kế hoạch mở cửa thời gian tới.

Quận 7 lên kế hoạch bình thường mới như thế nào?

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận 7, cho biết về tiến độ xét nghiệm, từ 21/8 đến 25/8, quận lấy 98.696 test nhanh và 37.575 test PCR và phát hiện 1.525 ca dương tính, chiếm tỷ lệ 1,11%. Từ 29/8 đến 1/9, quận lấy 120.581 mẫu xét nghiệm ở vùng cam, đỏ và phát hiện 1.040 trường hợp dương tính, chiếm tỷ lệ 0,86%.

Từ 1/9 đến 3/9, qua test nhanh 8.355 mẫu vùng vàng và xanh, quận chỉ phát hiện 9 ca dương tính, chiếm tỷ lệ 0,01%.

Về tình trạng tử vong, ông Tuấn Anh cho biết trước đây, mỗi ngày Bệnh viện dã chiến của quận có 10-12 ca tử vong. Nhưng khoảng 2 tuần gần đây chỉ ghi nhận 2-3 ca tử vong/ngày. Riêng từ ngày 1/9 đến 4/9 chỉ ghi nhận 1 ca tử vong. Về vaccine, tính đến 4/9, quận đã tiêm 236.925 trường hợp, chiếm tỷ lệ 99,43%.

Về vùng nguy cơ, quận hiện có 68% vùng vàng, xanh và khoảng 32% vùng cam, đỏ. Chủ tịch quận 7 khẳng định qua các đợt xét nghiệm, quận đã bóc tách tất cả F0 khỏi vùng xanh, vàng và đưa đi cách ly tập trung. Do đó, hiện vùng xanh và vàng của quận không có F0.

TP.HCM kêu gọi người dân tự xét nghiệm test nhanh để tăng tiến độ. Ảnh: Duy Hiệu.

Để chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới, quận đã thành lập trung tâm nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn bình thường mới. Trung tâm này đã xây dựng kế hoạch để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đưa hoạt động trở lại bình thường mới.

Quận 7 có 49,6% hộ kinh doanh ngưng, nghỉ do dịch Covid-19. Số doanh nghiệp ngoài khu chế xuất phải dừng hoạt động chiếm 94,9%. Số doanh nghiệp trong khu chế xuất ngưng, nghỉ do dịch là 62,29%. Số lao động phải ngừng, nghỉ việc tại quận là hơn 106.000 người, chiếm 32,9%.

Từ thực tế đó, quận 7 đặt ra mục tiêu tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, có lộ trình từng bước hoạt động trở lại. Lộ trình mở rộng giống như giai đoạn thành phố thực hiện Chỉ thị 15, từng bước mở lại từng ngành nghề.

Quận dự định cho phép các mặt hàng kinh doanh thiết yếu và kinh doanh đường phố hoạt động trở lại từ 20/9 đến 20/10. Điều kiện là người lao động phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, đảm bảo phương án kinh doanh, sản xuất an toàn theo bộ tiêu chí của thành phố. Thời gian hoạt động từ 6h đến 18h.

Các cửa hàng này chỉ được bán mang về. Hộ kinh doanh đường phố đạt tiêu chí sẽ được gắn bảng "Hộ kinh doanh xanh và hộ kinh doanh an toàn".

Quận 7 cùng huyện Củ Chi là hai địa phương đầu tiên công bố kiểm soát được dịch. Ảnh chụp màn hình Bản đồ Covid-19.

Ngoài ra, quận 7 đề xuất thành phố miễn thuế cho các hộ kinh doanh này, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, hỗ trợ test nhanh 3 ngày/lần trong tháng đầu tiên. Từ tháng thứ 2 và thứ 3, người dân sẽ tự lo chi phí test nhanh. Đồng thời, thành phố duy trì an sinh xã hội cho người lao động trong vòng 1 tháng bởi khi vừa mở lại người lao động chưa có thu nhập ngay.

Các loại hình chợ kinh doanh cũng áp dụng điều kiện tương tự. Đặc biệt, chợ phải có phương án cụ thể, phân luồng, người dân đi chợ ngày chẵn, lẻ. Trong chợ phải thông thoáng, ví dụ 3 sạp mới có một hàng bán. Quận sẽ có mô hình chợ kiểu mẫu trong giai đoạn bình thường mới, không mở lại như trước đây.

Để đảm bảo sản xuất an toàn, quận 7 đề xuất cho doanh nghiệp tạm sử dụng các khu đất công do Nhà nước quản lý để đầu tư xây dựng các khu lưu trú tạm cho công nhân với các doanh nghiệp sản xuất có đông công nhân. Địa phương kiến nghị mượn đất trong dự án nhà ở không triển khai được, do doanh nghiệp xây hoặc thành phố xây rồi cho thuê. Cách làm này sẽ giúp các khu công nghiệp có thể làm việc "3 tại chỗ" hoặc "2 điểm đến - 1 cung đường" .

Về vaccine, quận đề xuất được phân bổ thêm 133.000 liều AstraZeneca và 45.200 liều Pfizer. Đồng thời, Chủ tịch quận 7 mong được hỗ trợ thêm thuốc điều trị và nhân lực y tế.