Quần 5 cm tràn ngập Coachella 2023

Phong cách gợi cảm được nhiều ngôi sao, khán giả ưa chuộng, lăng xê tại Coachella 2023. Những chiếc quần siêu ngắn, nhỏ như nội y xuất hiện từ sân khấu đến khán đài.

Chiếc quần ngắn trở thành trang phục biểu diễn được các thành viên BlackPink ưa chuộng, đặc biệt tại Coachella 2023. Ảnh: @LALISA_twts.

Sức hút Coachella không chỉ nằm ở âm nhạc sôi động, vũ đạo nóng bỏng của các nghệ sĩ trên sân khấu. Thời trang táo bạo của người nổi tiếng khi tham gia lễ hội này cũng được truyền thông, công chúng quan tâm.

Trong khuôn khổ Coachella 2023, nhiều ngôi sao lăng xê trang phục hở hang, thả rông, mặc như không mặc. Mốt quần 5 cm (tên gọi mẫu quần chỉ che chắn vùng nhạy cảm, để lộ phần lớn vòng ba), short nhỏ như nội y cũng được Lisa (BlackPink), Saweetie, Jenna Ortega diện trong sự kiện âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Lisa (BlackPink) diện quần siêu ngắn, xỏ dây của NTK Việt Michael Ngô. Ảnh: aang.

Lisa (BlackPink)

Trên sân khấu chung, Lisa là thành viên duy nhất của BlackPink không diện trang phục biểu diễn đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Dolce & Gabbana.

Cô mặc một chiếc quần short siêu ngắn, xỏ dây 2 bên hông của nhà thiết kế Việt Michael Ngô.

Đây là món đồ được nhà tạo mẫu thực hiện riêng cho giọng ca MONEY. Dải vải hồng được đính kết trên chiếc quần, góp phần hỗ trợ các động tác vũ đạo của thành viên BlackPink.

Trước Coachella, Lisa từng nhận về nhiều chỉ trích khi xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy denim cũn cỡn đến từ thương hiệu Việt Nam FANCì.

Tuy nhiên, quần/chân váy 5 cm vẫn là đồ trình diễn được các thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc ưa chuộng.

Saweetie mặc quần denim siêu ngắn khi trình diễn trên sân khấu Coachella. Ảnh: @saweetie.

Saweetie

Xuất hiện trên sân khấu Coachella với vai trò nghệ sĩ biểu diễn, Saweetie diện một set đồ denim đến từ thương hiệu Matthew Reisman. Cô kết hợp áo ngực nhiều màu với quần short siêu ngắn.

Chiếc quần denim hình tam giác chỉ đủ che đi bộ phận nhạy cảm, giúp nữ ca sĩ khoe trọn vòng 3. Để hoàn thiện outfit, Saweetie đi boots cao gót chất liệu jean và đội mũ của nhãn hàng Von Dutch.

Trang phục biểu diễn của cô trở nên nổi bật với chiếc thắt lưng hoa nhiều màu. Mẫu quần short denim 5 cm cũng từng được Suki Waterhouse diện tại buổi ra mắt phim Daisy Jones and The Six.

Latto diện quần ngắn, khoe vòng 3 trên sân khấu lễ hội âm nhạc. Ảnh: @latto777.

Latto

Phần lớn nghệ sĩ nữ trình diễn tại Coachella 2023 đều diện trang phục gợi cảm, quyến rũ. Mốt quần siêu ngắn xuất hiện liên tục trên sân khấu lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Trong tiết mục biểu diễn, Latto mặc bộ bodysuit cut-out màu nâu sẫm. Cô phối chiếc áo bó sát với quần 5 cm, để lộ túi quần.

Để gia tăng điểm nhấn cho outfit, nữ ca sĩ sử dụng thêm chiếc thắt lưng bản to, che kín mẫu quần hình tam giác.

Điểm nhấn của bộ đồ là đôi boots lông màu trắng. Với trang phục thiếu vải, Latto sử dụng phụ kiện to, lấp lánh, thu hút sự chú ý của khán giả.

Jenna Ortega mặc quần short siêu ngắn khi tham gia sự kiện âm nhạc lớn nhất hành tinh. Ảnh: @jennaortega.

Jenna Ortega

Xuất hiện tại Coachella 2023, Jenna Ortega gây chú ý với chiếc quần short tua rua không thể ngắn hơn.

Cô diện bộ đồ năng động, trẻ trung với chiếc áo trong suốt để lộ nội y đen và quần short chất liệu denim.

Mẫu quần để lộ một nửa vòng 3 trở thành điểm nhấn của outfit, giúp Jenna Ortega thu hút sự chú ý từ khán giả tham dự Coachella.

Khăn cao bồi và sneakers đen hoàn thiện bộ đồ phù hợp với không khí sôi động tại lễ hội âm nhạc.