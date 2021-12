Quận 4 nâng cấp độ dịch, cấm hàng quán bán đồ uống có cồn

Khi quận 4 nâng cấp độ dịch từ vùng vàng lên vùng cam, UBND quận này yêu cầu hàng quán giảm công suất còn 50%, các cơ sở kinh doanh dừng phục vụ đồ uống có cồn.

Tại họp báo chiều 9/12, bà Đỗ Thị Trúc Mai - Phó chủ tịch UBND quận 4 - cho biết đến nay, quận 4 là địa bàn duy nhất nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên 3 (nguy cơ cao - vùng cam). Theo đó, UBND quận đã chỉ đạo các phường, trung tâm y tế, phòng y tế, tổ kiểm tra tăng cường truyền thông, thông tin cho người dân.

"Các hàng quán ăn uống, quận yêu cầu giảm công suất 50%, đồng thời các cơ sở kinh doanh trên địa bàn không phục vụ đồ uống có cồn. Một số hoạt động kinh doanh mua bán, quận thông tin để người dân thực hiện các biện pháp hạn chế theo quy định của cấp độ dịch", bà nói.

Phó chủ tịch quận cho biết trong tuần đầu của tháng 12, số ca tử vong của quận bằng số ca tử vong tháng 11. Thực tế, đây là các trường hợp đã nhập viện trước đó và đã điều trị ở tuyến trên.

Theo bà Mai, nguyên nhân khiến dịch trên địa bàn gia tăng do nhiều người dân chủ quan sau khi đã tiêm 2 mũi vaccine và là F0 khỏi bệnh. Họ cho rằng có thể miễn nhiễm Covid-19, có trường hợp trao đổi với nhau rằng tiêm 2 mũi vaccine sẽ bị bệnh nhẹ nên giao lưu trong cộng đồng diễn ra rộng hơn.

Nhà hàng, quán ăn trên địa bàn quận 4 cũng được yêu cầu giảm công suất hoạt động xuống 50%. Ảnh: Phương Lâm.

Mặt khác, quận 4 cũng là địa bàn nhỏ, có nhiều khu lao động, hẻm nhỏ chằng chịt. Do đó, việc giao lưu thường xuyên đã khiến dịch bệnh gia tăng. Ngay khi có ca nhiễm trong cộng đồng, quận đã đánh giá và nhận thấy phần lớn là ổ dịch gia đình, khi một người mắc thì những thành viên còn lại cũng dương tính.

Hiện nay số người cách ly tại nhà có xu hướng. Theo thống kê, số người mắc Covid-19 ở quận đến nay là 18.497 người. Số đang cách ly điều trị tại bệnh viện, khu cách ly của quận là 481, tại nhà là 370, trong đó có 50 trường hợp đang được làm hồ sơ đi cách ly do nơi ở không đủ điều kiện.

Phó chủ tịch quận 4 cho biết gắn với công tác phòng, chống dịch, quận cònchú trọng công tác truyền thông để người dân nhận thức rõ đã tiêm đủ liều vaccine, đã khỏi bệnh vẫn phải biết tự bảo vệ mình. "Mình an toàn, gia đình mình mới an toàn và xã hội mới an toàn", bà Mai nhấn mạnh.