'Quái kiệt điện ảnh' Kim Ki Duk và những bộ phim gai góc bậc nhất

The Bow (2005): Trong The Bow, một thiếu nữ và người đàn ông lớn tuổi đã sống cùng nhau suốt 10 năm trên con thuyền lênh đênh giữa biển. Người đàn ông hứa sẽ cưới thiếu nữ khi cô tròn 17 tuổi. Dự định của ông đổ bể vào ngày một cậu sinh viên trẻ cùng nhóm ngư dân đặt chân lên thuyền. The Bow là tác phẩm điện ảnh tối giản, với bối cảnh chính bó hẹp trong không gian một con thuyền. Hình ảnh thiếu nữ dự đoán tương lai bằng cách đánh đu trước bức tranh vẽ bên hông thuyền, còn người đàn ông lớn tuổi bắn ba mũi tên về phía cô, đã trở thành hình ảnh kinh điển của màn ảnh rộng Hàn Quốc. Ảnh: Kim Ki Duk Film.