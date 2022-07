Quadragenarian dùng để chỉ người ở độ tuổi nào?

Quadragenarian lần đầu được sử dụng vào thế kỷ 19, có nguồn gốc từ quadragenarius trong ngôn ngữ Latinh.

Quadragenarian /ˌkwädrəjə̇ˈna(a)rēən/ (danh từ): Người ở tuổi tứ tuần.

Định nghĩa:

Merriam-Webster Dictionary định nghĩa quadragenarian là người ở độ tuổi tứ tuần (từ 40 đến 49 tuổi) hoặc người 40 tuổi. Ngoài ra, quadragenarian cũng được dùng ở dạng tính từ, để mô tả ai đó đang ở độ tuổi 40.

Quadragenarian được sử dụng từ thế kỷ 19, xuất phát từ quadragenarius trong ngôn ngữ Latin, nghĩa là 40. Khi sử dụng trong tiếng Anh, quadragenarius được ghép thêm hậu tố "-an" để tạo thành quadragenarian như ngày nay.

Trong tiếng Anh, người thuộc từng độ tuổi có cách gọi khác nhau, cụ thể như sau: Denarian (người 10-19 tuổi), vicenarian (người 20-29 tuổi), tricenarian (người 30-39 tuổi), quadragenarian (người 40-49 tuổi), quinquagenarian (người 50-59 tuổi), sexagenarian (người 60-69 tuổi), septuagenarian (người 70-79 tuổi), octogenarian (người 80-89 tuổi), nonagenarian (người 90-99 tuổi), centenarian (người 100-109 tuổi), supercentenarian (người từ 110 tuổi trở đi).

Ứng dụng của từ quadragenarian trong tiếng Anh:

- I never thought I’d be a quadragenarian grandmother.

Dịch: Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ trở thành bà ngoại ở tuổi tứ tuần.

- Today is my last day as a quadragenarian, tomorrow I begin my 50s.

Dịch: Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở độ tuổi tứ tuần, ngày mai tôi sẽ bước qua độ tuổi 50.