Quách Thái Công và dàn sao Việt ‘chấm điểm’ loạt sản phẩm Samsung

"Tôi đã xem lại nhiều phim của mình trên The Premiere và chiếc máy chiếu này có màu sắc chuẩn điện ảnh mà tôi muốn”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ sau khi trải nghiệm mẫu máy chiếu The Premiere. Đối với Nguyễn Quang Dũng, một bộ phim khi trình chiếu phải thể hiện được màu sắc mà đạo diễn chăm chút, chưa kể The Premiere còn đem đến trải nghiệm xem phim tương tự rạp chiếu.