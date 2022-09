Quà Trung thu xa xỉ của BlackPink

Rosé cũng là một trong những nữ idol có tầm ảnh hưởng trong thời trang. Bên cạnh giữ vị trí đại sứ của Saint Laurent, nữ idol còn đảm nhiệm vai trò đại sứ toàn cầu của thương hiệu trang sức nổi tiếng Tiffany & Co. Giống như Jisoo, Rosé cũng được Tiffany & Co. dành cho những đãi ngộ đặc biệt. Thành viên BlackPink từng được đeo những món trang sức quý giá của Tiffany & Co., chúng có giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Harper's Bazaar, Getty Images, Koreaboo.