Quá trình tố tụng ông Trump sẽ diễn ra như thế nào?

Việc ông Donald Trump trình diện trước tòa ngày 4/4 là giai đoạn đầu của cuộc chiến pháp lý dự kiến dài hơi giữa phía công tố Manhattan và nhóm luật sư của cựu tổng thống.

Quá trình tố tụng với cáo buộc hình sự với cựu Tổng thống Donald Trump. Đồ họa: Washington Post. Việt hóa: Trần Hoàng.

Sau nhiều tuần với thông tin về một bản cáo trạng nhắm vào ông Donald Trump liên quan đến việc trả tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels vào năm 2016, đại bồi thẩm đoàn đã quyết định truy tố cựu tổng thống Mỹ vào ngày 30/3, biến đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ bị truy tố hình sự.

Thông thường, sau khi đại bồi thẩm đoàn quyết định truy tố, phía công tố và luật sư bị đơn có thể dàn xếp thời gian người bị truy tố trình diện trước tòa tự nguyện. Ngược lại, lực lượng chấp pháp có thể cưỡng chế bắt giam. Trong trường hợp của ông Trump, các luật sư nói rằng cựu tổng thống sẽ tự nguyện xuất hiện trước tòa.

Sau khi ông Trump làm các thủ tục như mọi bị đơn khác như chụp ảnh, lấy dấu vân tay, ông sẽ đối diện với thẩm phán trong phiên điều trần đầu tiên (Arraignment). Tại bước này, thẩm phán sẽ đọc các cáo buộc hình sự, quyền hiến định, các khoản phí liên quan.

Sau đó, phía ông Trump có thể biện hộ nhận tội hoặc không nhận tội với các cáo buộc.

"Chúng tôi sẽ nói rất to và tự hào rằng ‘không có tội’", luật sư Joe Tacopina khẳng định với đài CNN ngày 2/4.

Thẩm phán sau đó có thể trả tự do cho bị can với các thỏa thuận rằng bị can sẽ trở lại tòa khi được yêu cầu, quy định số tiền bảo lãnh, hoặc từ chối bảo lãnh và bắt giam. NBC News cho biết ông Trump sẽ không phải nộp tiền bảo lãnh do bản chất của các cáo buộc.

Sau buổi điều trần đầu tiên sẽ là một thời gian dài các buổi lấy lời khai mà phía công tố hay luật sư có thể yêu cầu nhân chứng hiện diện trước tòa. Phía ông Trump có thể kiến nghị bác bỏ cáo buộc hoặc loại trừ những bằng chứng - khiến chúng không thể được sử dụng trước tòa.

Một phiên tòa xét xử sẽ diễn ra nếu bên bào chữa không nhận tội trước thời gian này. Đây sẽ là thời điểm thẩm phán quyết định ông Trump có tội hay trắng án.

Kể cả khi bị kết tội, ông Trump vẫn có quyền tranh cử tổng thống năm 2024.

Khoảnh khắc đoàn xe đưa ông Trump tới New York trước ngày trình diện Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay LaGuardia trên chiếc máy bay Boeing 757 vào chiều 3/4, sẵn sàng trình diện trước tòa án Manhattan ngày hôm sau.