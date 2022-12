Quá trình tạo nên một cuốn sách

Trẻ thơ thường thắc mắc: “Sách được làm như thế nào?” và đây sẽ là lời giải thích chi tiết cho các em nhỏ giàu trí tò mò và ham học hỏi.

Cần rất nhiều công đoạn để tạo nên một cuốn sách hoàn chỉnh. Ảnh: NY Times.

Theo trang The Conversation, sách là tổng hòa của nhiều loại vật chất như giấy, mực, chỉ và keo dán. Tuy nhiên, có rất nhiều công đoạn trước khi các loại vật chất này được sắp xếp, lắp ráp thành một cuốn sách mà độc giả có thể tìm thấy ở thư viện hoặc hiệu sách. Hầu hết công việc này liên quan đến nội dung của cuốn sách, cách viết và giá trị nghệ thuật trên các trang của nó.

Quá trình nung nấu ý tưởng

Các tác giả thường bắt đầu quá trình viết sách bằng cách động não các ý tưởng. Họ viết ra một số suy nghĩ và ghi chú về những điều họ đã quan sát hoặc đọc được.

Đối với các tác giả viết về một câu chuyện không có thật, được gọi là tiểu thuyết, họ cần tưởng tượng ra tính cách và thói quen của các nhân vật, cũng như phác thảo ra một cốt truyện hoặc chuỗi các sự kiện sẽ xảy ra trong câu chuyện.

Còn một tác giả viết các tác phẩm phi hư cấu, như lịch sử hoặc khoa học, sẽ nghiên cứu về chủ đề mình muốn viết và quyết định cách diễn giải những gì họ tìm thấy. Quá trình nghiên cứu này có thể liên quan đến việc xem xét tài liệu được lưu trữ, phỏng vấn mọi người hoặc đến thăm các địa điểm diễn ra các sự kiện quan trọng.

Khi các tác giả có ý tưởng về những gì họ muốn viết, họ cần nghĩ xem độc giả họ hướng đến là ai. Ví dụ, nếu một tác giả đang viết về không gian vũ trụ cho độc giả nói chung, thì điều quan trọng là phải giải thích khoa học theo cách mà mọi người đều có thể hiểu được. Còn một tác giả đang viết cho các nhà thiên văn học khác, những người đã biết nhiều về chủ đề này, thì họ không nên dành nhiều thời gian để giải thích những điều cơ bản nhất.

Chỉnh sửa, chỉnh sửa và chỉnh sửa

Cần rất nhiều lần chỉnh sửa để hoàn thiện bản thảo. Ảnh: The Conversation/iStock.

Sau khi các tác giả đã động não, nghiên cứu, vẽ sơ đồ và vạch ra kế hoạch, họ sẽ viết nháp và chỉnh sửa. Rất ít tác giả viết ra điều gì đó một lần và không bao giờ thay đổi những gì họ đã viết. Hầu hết họ sẽ viết bản thảo thô đầu tiên và sau đó thay đổi nhiều thứ, từ thứ tự các chủ đề đến các từ cụ thể mà họ sử dụng.

Khi các tác giả cần đưa ra những quyết định khó khăn về nội dung, chi tiết nào cần thay đổi, họ có thể nhờ sự trợ giúp của một biên tập viên. Công việc của biên tập viên là xem xét bản thảo của một cuốn sách được đề xuất với họ và giúp tác giả hoàn thiện nó tốt nhất có thể, đồng thời điều phối các bước để xuất bản cuốn sách.

Các biên tập viên thường làm việc tại các nhà xuất bản, các công ty giúp phát triển hình thức cuối cùng của cuốn sách và sau đó phân phối, quảng bá và bán sách tới độc giả. Khi các nhà văn muốn làm việc với một biên tập viên và hy vọng đưa câu chuyện của họ thành một cuốn sách thực sự, họ sẽ gửi bản thảo đã sửa đổi của mình cho các nhà xuất bản với hy vọng rằng các nhà xuất bản sẽ đồng ý nhận. Bằng cách này, các tác giả được trả tiền cho bài viết của họ và cả nhà xuất bản cũng thu được lợi nhuận từ việc bán sách.

Các bước cuối cùng

Ngoài việc lên ý tưởng, quá trình in ấn cũng cần rất nhiều công đoạn. Ảnh: The Conversation/iStock.

Tại nhà xuất bản cũng có nhiều nhân viên phụ trách các công đoạn khác như người biên tập và người soát lỗi sẽ kiểm tra lỗi trong tác phẩm, nhà thiết kế và người sắp xếp chữ chịu trách nhiệm về giao diện của cuốn sách, bao gồm cả trang bìa. Các nhà xuất bản cũng có thể tìm người minh họa cho một cuốn sách dù nhiều tác giả muốn tự mình minh họa cho cuốn sách của họ.

Khi nội dung của một cuốn sách đã sẵn sàng để ra mắt, bản thảo này sẽ được gửi đến nhà in. Mực sẽ được đổ lên giấy, các trang giấy sẽ được dán hoặc khâu lại với nhau thành một tập hợp các trang và đóng thành các bản bìa cứng hoặc bìa mềm. Bìa cứng là những cuốn sách có bìa cứng và được khoác một lớp giấy chống bụi để bảo vệ bìa. Còn bìa mềm chỉ được làm từ loại giấy dày hơn bình thường và giá sản xuất sẽ rẻ hơn.

Tại một số quốc gia, bản in đầu tiên của một số loại sách, như tiểu thuyết hoặc sách lịch sử, thường là bìa cứng. Nếu nhiều người muốn mua sách và nhà xuất bản in thêm một đợt sách khác thì họ sẽ in sách bìa mềm.

Quá trình làm sách xa xưa diễn ra như thế nào?

Trong khi toàn bộ nội dung phía trên đã khắc họa rõ cách hầu hết sách hiện nay được làm ra, thì sách thậm chí đã có trước cả khi ngành xuất bản, in ấn và thậm chí cả giấy hiện đại được phát triển. Trong nhiều thế kỷ, sách được viết bằng tay trên giấy da - loại giấy làm làm bằng da động vật, thẻ tre hay nhiều loại vật liệu khác.

Trước khi phát minh ra máy in vào khoảng năm 1440, hầu hết việc viết lách là do những người ghi chép thực hiện. Các tác giả có thể đọc to điều họ muốn truyền tải cho những người ghi chép và những người ghi chép sẽ viết nó ra. Công việc của những người này cũng bao gồm việc sao chép rất nhiều tài liệu từ những cuốn sách khác để tập hợp thông tin thành một cuốn sách mới cho những người có nhu cầu.

Cho tới nay, việc đọc các cuốn sách mang tính cá nhân từ thời xưa này có thể cung cấp cho người đọc hiện đại ý tưởng về điều người xưa thường muốn đọc. Ví dụ, một cuốn sách viết cho nữ hoàng có thể ghi lại những câu chuyện mà bà thích, những ngày quan trọng, lịch sử của gia đình hoặc đất nước của bà và những lời cầu nguyện cũng như bài thơ mà bà có thể đọc thuộc lòng. Rất có thể cuốn sách của nữ hoàng cũng là độc nhất vô nhị vì nó được viết riêng cho bà.

Vì vậy, các em nhỏ bất cứ ai đều có thể tạo cuốn sách nhỏ của riêng mình chỉ bằng cách gấp một mảnh giấy. Nghĩ về một số nội dung, viết một bản nháp và sau đó trở thành người ghi chép của riêng bản thân bằng cách viết ra và tự minh họa cho cuốn sách của mình!