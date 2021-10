Quá trình quay khó khăn của phim siêu anh hùng ‘Eternals’

Các diễn viên và đạo diễn Chlóe Zhao tiết lộ một số chuyện hậu trường từ phim siêu anh hùng “Eternals”.

Ngày 30/9, The Direct đưa tin trong bài phỏng vấn mới thực hiện với Empire, nam diễn viên Kumail Nanjiani xác nhận sự việc ê-kíp Eternals từng phát hiện một quả bom trên phim trường. Đây chỉ là một trong những câu chuyện hậu trường ly kỳ và thú vị từ bộ phim siêu anh hùng được mong đợi.

Sóng gió trên phim trường

Kumail Nanjiani - thủ vai siêu anh hùng Kingo - kể lại sự việc tìm thấy bom trên phim trường Eternals: “Một nhóm diễn viên tìm thấy thứ gì đó bằng kim loại trên phim trường và hỏi nhau ‘Thứ này là gì nhỉ?’. Rồi sau đó lịch quay đã thay đổi. Khi hỏi lại đồng nghiệp vì sao đổi lịch, tôi chỉ biết thốt lên sững sờ”.

Cảnh siêu anh hùng Kingo do Kumail Nanjiani thủ vai phô diễn sức mạnh trong trailer Eternals.

Sự việc diễn ra vào năm 2019, khi đoàn phim Eternals tới ghi hình ngoại cảnh tại Fuerteventura thuộc Quần đảo Canaria ngoài khơi Đại Tây Dương. Tại thời điểm quả bom được phát hiện, phim trường có sự hiện diện của Richard Madden và Angelina Jolie.

Tại thời điểm tin tức về quả bom được một số báo mạng lan truyền, cả hai ngôi sao và đoàn phim đều không lên tiếng xác nhận với truyền thông. Theo Comicbook, dựa trên lịch sử quần đảo Canaria cũng như vị trí quả bom được phát hiện, đây nhiều khả năng chỉ là món vũ khí của phát xít Đức còn sót lại từ sau Thế chiến II.

Trả lời phỏng vấn về quá trình thực hiện Eternals, đạo diễn Chlóe Zhao cho hay đôi khi việc quay phim khá mệt mỏi. Chị nói: “Việc ghi hình đôi lúc khá mệt mỏi. Giữa lúc quay phim, chúng tôi từng gặp bão cát. Cả đoàn phải trốn tịt trong lều, không ai mở mắt ra được”.

Nam diễn viên Richard Maddens thủ vai Ikaris từng chia sẻ về hậu trường hoành tráng của Eternals. Anh cho hay đoàn phim đã dựng mô hình một con tàu không gian khổng lồ trên phim trường. Con tàu đủ rộng để diễn viên và đoàn phim có thể di chuyển ra vào thoải mái.

Vì con tàu quá lớn, Maddens không tránh khỏi việc bị mất phương hướng khi di chuyển bên trong. “Tôi liên tục lạc đường bên trong thứ đó. Không phải tôi mù phương hướng, mà là con tàu đó quá to. Nó phải to gấp 10 lần căn hộ mà tôi đang sống”, nam diễn viên phân bua.

Tạo hình của binh đoàn Eternals trong lần đầu đến Trái Đất.

Hôm 18/9, nữ diễn viên Lauren Ridloff từng chia sẻ với The New York Times việc bị khiếm thính khiến cô gặp không ít khó khăn khi thủ vai người ngoài hành tinh siêu tốc độ Makkari. "Trong một vài cảnh phim, nhân vật tôi thủ vai đứng đối diện một bức tường. Nhưng vì bị điếc, tôi không thể nghe thấy chỉ dẫn của đạo diễn từ đằng sau", cô nói.

May mắn, cô đã nhận được lời gợi ý hữu ích từ bạn diễn Angelina Jolie. Ridloff chia sẻ: “Cô ấy lập tức nảy ra ý tưởng ‘Sao ta không dùng bút laser nhỉ? Nó vừa đủ rõ ràng nhưng cũng không quá lộ liễu khi lên hình'. Sau đó, mỗi khi tôi phải đứng quay mặt vào tường, người thông dịch viên sẽ sử dụng bút laser vẽ những vòng tròn lên tường. Đó là dấu hiệu thay cho câu khẩu lệnh ‘Diễn’”.

Bộ phim dài thứ hai Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Eternals là bom tấn siêu anh hùng thứ ba của Marvel Stuidos phát hành tại rạp trong năm 2021. Ngày 25/9, trang Kino Metro của Nga tiết lộ thông tin Eternals sẽ có thời lượng chính thức 156 phút, trở thành tác phẩm dài thứ hai trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, xếp sau Avengers: Endgame (2019).

Thành công phòng vé của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thời gian qua đã thuyết phục Walt Disney phát hành Eternals và các tựa phim còn lại trong ba tháng cuối năm độc quyền tại rạp. Sau 45 ngày trụ rạp, phim sẽ phát hành trên dịch vụ trực tuyến.

Nhân vật Ikaris gây ấn tượng với khả năng bắn tia lazer từ mắt tương tự Superman.

Theo The-Numbers, tính đến 1/10, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã thu 366,2 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ của phim đã tiến rất gần cột mốc 200 triệu USD . Trong tuần qua, Shang-Chi đã vượt Black Widow, trở thành tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ 2021.

Nội dung Eternals xoay quanh quãng thời gian trên Trái Đất của các Eternal - chủng tộc ngoài hành tinh bất tử đã đến Trái Đất từ 7.000 năm trước. Họ đến, mang theo tri thức và nhận sứ mệnh bảo vệ loài người khỏi sự tấn công của các quái thú Deviant.

Trong trailer đầu tiên của phim, được tung lên Internet hồi tháng 8, khán giả không chỉ được nhìn tận mắt tạo hình ấn tượng của nhóm siêu anh hùng hay chân dung kẻ phản diện mang tầm vũ trụ. Họ cũng được giải đáp việc tại sao biệt đội ngoài hành tinh hùng mạnh không xuất hiện trong trận chiến chống Thanos.

“Chúng em được chỉ dẫn không can thiệp vào những mâu thuẫn của loài người nếu mối nguy không đến từ các Deviant”, Sersi (Gemma Chan) trả lời Dane Whitman (Kit Harington) khi anh hỏi cô lý do Eternals vắng mặt trong trận chiến chống Thanos. Đoạn phim cắt ở cảnh Dane tò mò: “Ai dặn em?”.

Eternals quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt quen thuộc tại Hollywood như Richard Madden (Ikaris), Gemma Chan (Sersi), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Ma Dong Seok (Gilgamesh), Barry Keoghan(Druig), Angelina Jolie (Thena)...

Phim do Chlóe Zhao đạo diễn từ kịch bản của Patrick Burleigh, Ryan và Kaz Firpo. Eternals sẵn sàng ra rạp từ ngày 5/11.