Quả phạt đền ở trận Argentina - Croatia gây tranh cãi

Rạng sáng 14/12 (giờ Hà Nội), Argentina giành chiến thắng 3-0 trước Croatia tại ở bán kết World Cup 2022. Ở phút 34, sau đường rót bóng của Enzo Fernandez, Julian Alvarez băng xuống đối mặt với Livakovic. Anh tâng bóng qua người thủ môn Croatia sau đó tiếp tục di chuyển về phía trước.

Tuy nhiên, Livakovic đã có tác động và Alvarez ngã trong vùng cấm, không thể tiếp tục đuổi theo bóng. Trọng tài cắt còi quyết đoán, chỉ tay vào chấm 11 m và rút thẻ vàng dành cho Livakovic.

Tình huống này tạo ra tranh cãi. Trên sóng truyền hình, Gary Neville, cựu cầu thủ MU, chia sẻ: "Đó không thể là một quả phạt đền".

Ian Wright, người từng khoác áo Arsenal, đồng tình: "Họ thậm chí còn không tham khảo VAR. Tôi không hiểu tại sao. Không thể phạt 11 m trong tình huống này được". Đồng đội cũ của Neville là Roy Keane cũng có cùng quan điểm.

Trong khi đó, Alan Shearer, người ghi 30 bàn thắng cho tuyển Anh, nhận định: "Pha bứt tốc ấn tượng của Alvarez. Cậu ấy vượt qua Livakovic và thủ môn này đã phạm lỗi. Đối với tôi, quyết định đó (thổi phạt đền) là đúng đắn".

Robert Green, cựu thủ môn tuyển Anh, đồng tình với Shearer: "Đó là một tác động rõ ràng, Livakovic không thể làm được gì hơn trong tình huống này".

Trên mạng xã hội, một số cổ động viên cũng tranh cãi vì tình huống diễn ra ngay trước khi Argentina được hưởng quả phạt đền. Ivan Perisic thực hiện một quả treo bóng. Anh cho rằng bóng đã chạm chân một cầu thủ Argentina trước khi đi hết đường biên ngang và giơ tay để đòi quả phạt góc. Tuy nhiên, trọng tài quyết định cho Argentina hưởng quả phát bóng lên. Chỉ 15 giây sau, đội bóng Nam Mỹ được hưởng phạt đền.

Trên sân, các cầu thủ Croatia cũng phản ứng dữ dội. Mateo Kovacic phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng này. Ngoài đường biên, thành viên ban huấn luyện đội bóng châu Âu liên tục khiếu nại với tổ trọng tài. Mario Manzdukic, trợ lý của HLV Zlatko Dalic, bị truất quyền chỉ đạo.

Sau trận đấu, HLV Zlatko Dalic cũng chia sẻ về pha bóng này: "Các cầu thủ đã phản ứng vì không có phạt góc dành cho Croatia. Chúng tôi đã nhận bàn thua sau khoảnh khắc đó. Nhưng chúng tôi phải làm gì đây? Chúng tôi không thể phàn nàn. Tôi không có gì chê trách các cầu thủ. Chúng ta phải ngẩng cao đầu và sẵn sàng cho trận đấu (trận tranh hạng 3 - PV) phía trước".

