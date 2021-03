Quá khứ người thừa kế của Captain America được tiết lộ

Chủ tịch Marvel Studio Kevin Feige tiết lộ quá khứ của nhân vật Falcon sẽ được hé lộ trong series truyền hình "Falcon and the Winter Soldier".

Collider đưa tin The Falcon and the Winter Soldier sẽ tập trung khai thác quá khứ của nhân vật Sam Wilson (Anthony Mackie) và danh tính siêu anh hùng Falcon anh đảm nhận.

Thông tin được Chủ tịch Marvel Studio Kevin Feige tiết lộ trong một bài phỏng vấn với Variety trước thềm sự kiện The Falcon and the Winter Soldier lên sóng Disney+. Qua series, người hâm mộ có thể hiểu rõ hơn quá khứ của Sam, cũng như những xuất thân ấy ảnh hưởng thế nào tới tương lai của Vũ trụ Điện ảnh Marvel hậu Endgame (2019).

Sam Wilson/Falcon đại diện cho các siêu anh hùng da đen của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Trước đây, trailer The Falcon and the Winter Soldier từng tiết lộ với khán giả series sẽ xoay quanh quá trình chuyển tiếp danh xưng Captain America trên màn ảnh sau khi Steve Roger (Chris Evans) giải nghệ và trao lại tấm khiên cho Sam.

Theo lời Feige, bộ phim sẽ chạy song song hai tuyến truyện quá khứ - hiện tại thay vì chỉ tập trung giải quyết những mâu thuẫn đang diễn ra. Khán giả sẽ có cái nhìn chi tiết hơn về quá khứ của hai nhân vật xuất hiện trên nhan đề tác phẩm, đặc biệt là Sam Wilson, bởi một phần chuyện đời Bucky Barnes (Sebastian Stan) đã được kể khá chi tiết trong loạt Captain America.

Feige chia sẻ với Variety: "Chúng ta nắm được khá rõ câu chuyện cuộc đời Bucky, cũng như những sự kiện kinh hoàng anh từng trải qua trong quá khứ. Còn Sam Wilson, nhân vật này xuất thân ra sao và từng sống như thế nào, ta đều chưa rõ. Quá khứ ấy sẽ ảnh hưởng như nào tới hiện tại của anh trong thế giới mới, hay những gì vị anh hùng sẽ làm với chiếc khiên được trao?".

Vị chủ tịch cũng nhấn mạnh việc đi sâu tìm hiều quá khứ Sam Wilson rất quan trọng, bởi giờ đây anh đang giữ vai trò đặc biệt trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. "Anh ấy là người đàn ông Mỹ Phi, từng trải qua quân ngũ, có kinh nghiệm tư vấn tâm lý cho cựu binh mắc chứng PTSD. Nhờ thế, Steve Rogers có thiện cảm với anh ngay từ lần đầu gặp mặt.

Điều tuyệt vời nhất với The Falcon and the Winter Soldier là việc phim được phát triển thành định dạng dài tập trên Disney+, giúp chúng tôi có thêm không gian và thời gian để nghiên cứu sâu hơn các nhân vật. Mackie có nét duyên ngầm, khiến nhân vật anh thủ vai luôn thú vị dù chỉ góp mặt sáu giây hay xuất hiện sáu tiếng trên màn ảnh".

Sam và Bucky là những người bạn chí cốt của Steve Rogers.

Feige kết luận: "Chúng ta muốn tìm hiểu rõ nguyên cớ nào đã đẩy đưa Sam tới tình huống hiện tại, hay bằng cách nào anh có thể giải quyết mọi chuyện thật gọn gàng. Đây là tinh thần chính của series phim. Người đàn ông da đen này là 'phiên bản Marvel' của thế giới thực ngoài kia".

The Falcon and the Winter Soldier là cơ hội phù hợp để Marvel Studios, cũng như khán giả, có cái nhìn mới về Sam Wilson - chàng cựu chiến binh chưa có nhiều đất diễn trong vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng. Hướng tiếp cận này đã chứng minh tính hiệu quả với đoạn kết chuyện tình giữa Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) và Vision (Paul Bettany) trong series WandaVision vừa khép lại.