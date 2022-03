Quá khứ nghiện ngập của Samuel L. Jackson

Thời trai trẻ, tài tử Samuel L. Jackson bị nghiện và phải chật vật để cai thuốc. Chính sự đùm bọc của gia đình đã giúp ông vượt qua chuỗi ngày khó khăn.

Mới đây, tài tử Samuel L. Jackson và vợ - nữ diễn viên Broadway LaTanya Richardson Jackson - đã cùng góp mặt trong một bài phỏng vấn của tạp chí People. Hai nghệ sĩ chia sẻ về cuộc hôn nhân kéo dài bốn thập kỷ cũng như cuộc sống hiện tại.

Samuel L. Jackson chia sẻ khi mới kết hôn với bà LaTanya Richardson Jackson, ông đã nghiện ma túy và thường xuyên bỏ bê gia đình. “Tôi từng dọn đồ đạc xuống sống dưới tầng hầm căn hộ của gia đình. Tôi cứ như con ngáo ộp náu mình dưới đó, chỉ thò mặt lên và lượn lờ quanh nhà để làm việc này việc nọ. Ngày ấy tôi không chỉ bị nghiện mà còn bị khùng”, ông nói.

LaTanya Richardson Jackson đã thuyết phục chồng đi cai nghiện. Cũng chính bà là người đã gọi điện tứ phương để đăng ký liệu trình điều trị cho chồng. “Cô ấy không cần phải nhọc sức để cứu vớt tôi. Cô ấy có thể nói ‘Biến ngay’ và đá đít tôi ra khỏi nhà, bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt với thế giới này”, nam diễn viên hồi tưởng.

Hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc của Samuel L. Jackson và vợ. Ảnh: Matt Sayles.

Nhưng bà Richardson Jackson đã kiên quyết không từ bỏ: “Tôi không nỡ làm vậy bởi cảm thấy như Chúa đang nhắn nhủ mình: ‘Giờ con không thể bỏ mặc người đàn ông trẻ tuổi ấy. Hãy giúp đỡ anh ta. Rồi sau đó, nếu con vẫn muốn từ bỏ, chúng ta sẽ cùng xem xét’”.

Trải qua biết bao thăng trầm, vợ chồng Samuel L. Jackson và LaTanya Richardson Jackson vẫn một lòng sắt son. Gần đây, họ đã bắt tay cùng thực hiện series giới hạn The Last Days of Ptolemy Grey cho dịch vụ trực tuyến. Phim có sự góp mặt của Samuel L. Jackson trong vai người đàn ông bị sa sút trí tuệ vì Alzheimer.

Thông qua bộ phim, vợ chồng nhà Jackson mong muốn mang đến cho khán giả cái nhìn sâu sắc hơn về hội chứng này. Đây cũng là căn bệnh di truyền trong gia đình Samuel L. Jackson. “Chúng tôi rất coi trọng việc kể lại câu chuyện này và giúp khán giả khám phá thế giới nội tâm bên trong những con người ấy”, nam diễn viên chia sẻ.

Những khi không bận rộn với các dự án nghệ thuật, cặp vợ chồng già thường dành thời gian nghỉ ngơi bên cô con gái 39 tuổi đang làm nghề sản xuất chương trình truyền hình. “Con bé có một cách rất riêng để khiến tôi bật cười. Thật may mắn khi chúng tôi được ở nhà cùng nó giữa giai đoạn đại dịch. Con gái làm bánh chanh, nấu ăn cho cho chúng tôi và giữ chúng tôi vui vẻ”, Samuel L. Jackson nói về con gái.