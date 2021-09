Quá khứ khó khăn của Lee Sung Kyung

Lee Sung Kyung tiết lộ sau khi bố phá sản, cô từng phải sống tại khu ổ chuột.

Ngày 15/9, tại chương trình Seri Money Club, nữ diễn viên Lee Sung Kyung lên tiếng đính chính tin đồn cô có gia cảnh giàu có. Thực tế, gia đình nữ diễn viên từng trải qua nhiều khó khăn về mặt tài chính.

Lee Sung Kyung chia sẻ: "Năm tôi 4 tuổi, cha tôi làm việc chăm chỉ để mở nhà máy. Nhưng rồi có hỏa hoạn xảy ra. Bố tôi phá sản và rơi vào cảnh nợ nần chồng chất".

Lee Sung Kyung sống tại khu ổ chuột tới năm 7 tuổi, sau đó gia đình cô chuyển sang căn hộ cho thuê rộng khoảng 23 mét vuông. Cô sống ở đây tới khi học trung học.

"Có một lần, bạn tôi ghé qua để lấy ô. Nơi tôi sống nhỏ tới mức bạn tôi hỏi, 'Cậu sống bằng cách nào trong ngôi nhà này vậy?'. Lúc đó tôi thấy rất bối rối", Sung Kyung chia sẻ về tình huống khó xử cô gặp phải.

Lee Sung Kyung từng phải sống tại khu ổ chuột và căn hộ cho thuê chật hẹp sau khi gia đình cô phá sản. Ảnh: Marie Claire.

Tuy nhiên, sau khi lớn lên, cô không còn ước bản thân được sinh ra trong gia đình giàu có. Nữ diễn viên giải thích: "Thông thường, nếu có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bầu không khí trong nhà sẽ không được êm đẹp. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi luôn giữ tinh thần tích cực và đặt ra mục tiêu".

"Liệu sẽ tốt hơn nếu tôi lớn lên trong một gia đình giàu có không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi cảm thấy rất biết ơn với những kỷ niệm khi còn khó khăn", nữ diễn viên khẳng định.

Sau khi đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Lee Sung Kyung giúp ba mẹ trả toàn bộ số nợ. "Cha tôi đã khóc", cô chia sẻ. Nữ diễn viên cảm thấy biết ơn khi cô có thể giúp ba mẹ giải quyết gánh nặng trong cuộc sống.

Ngoài ra, vì ba mẹ chưa từng đi du lịch tại nước ngoài, Sung Kyung đã đưa cả hai đi du lịch cùng cô. Cô kể lại kỷ niệm cùng gia đình: "Hồi còn nhỏ, do không có đủ tiền nên nhà tôi không thể treo ảnh gia đình. Có dịch vụ chụp ảnh nhanh với giá tầm 100.000 won (khoảng 85 USD ), nhưng em gái tôi đang ở Anh, nên tôi đã bay tới Anh và Pháp cùng gia đình".

Lee Sung Kyung sinh năm 1990. Năm 2014, Lee Sung Kyung lần đầu tham gia diễn xuất với bộ phim It's Okay, That's Love. Cô trở thành nữ diễn viên kiêm người mẫu đầu tiên đầu tiên trực thuộc YG Entertainment và YGKPlus. Một số tác phẩm tiêu biểu của Lee Sung Kyung có thể kể đến Cheese In The Trap, Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo, Dr. Romantic 2, Doctors...