Quá khứ đối đầu của hai huyền thoại hành động Hollywood

Theo Fox News, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tài tử Arnold Schwarzenegger cho biết động lực để ông hoàn thành tốt vai diễn ở Terminator 2: Judgment Day (1991) là vì muốn vượt qua đối thủ Sylvester Stallone.

"Kẻ hủy diệt" kể, ông thậm chí tranh cãi với đạo diễn James Cameron để đưa thêm cảnh bạo lực vào phim. "Nhân vật của tôi giết 68 người trong phần đầu, và đến phần tiếp theo này, tôi phải thủ tiêu ít nhất 150 người. Mục tiêu của tôi là vượt qua Stallone", Schwarzenegger hồi tưởng về những chia sẻ vào thời điểm ấy.

Schwarzenegger còn nhớ mình đã đùa rằng: "Nhiệm vụ của tôi là trở thành kẻ giết người nhiều nhất màn ảnh".

Ở quá khứ, Schwarzenegger thường xuyên cạnh khóe hoặc thể hiện sự hơn thua với sao phim Rambo trong các cuộc phỏng vấn. Bởi, cả hai đều là "gã khổng lồ" của thể loại hành động và cạnh tranh nhau rất khốc liệt.

Hai huyền thoại Hollywood nảy sinh mâu thuẫn ở thập niên 1980 khi cùng tham gia thử vai cho nhiều bộ phim và hướng tới danh xưng ngôi sao hành động vĩ đại nhất. Theo People, Schwarzenegger hậm hực vì còn bị Stallone ngó lơ trong lần đầu gặp nhau tại lễ trao giải Quả cầu Vàng năm 1977.

Mãi về sau, cơ hội làm việc chung đã khiến hai người họ hiểu nhau, tháo gỡ những hiểu lầm và thù hận. Họ từ kẻ thù trở thành bạn thân thiết cho đến nay.

Schwarzenegger từng bày tỏ: "Tôi rất vui vì cả hai đã bắt tay giải quyết mâu thuẫn chồng chất. Trên thực tế, chuyện cạnh tranh đó làm xấu mặt cả hai. Chúng tôi đã liên tục công kích nhau trên mặt báo… Rồi chuyện trở nên ngớ ngẩn tới mức cuộc đối đầu giữa chúng tôi trở thành việc cạnh tranh xem ai có thể hình đẹp hơn".

Hiện, ở tuổi xế chiều, Schwarzenegger thỉnh thoảng gặp gỡ Stallone để hàn huyên những chuyện đã cũ. Lần gần nhất hai "già gân" chụp hình chung là trước dịp lễ Halloween năm ngoái.

