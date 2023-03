Quá khứ bị ép quay clip nóng của Paris Hilton

Paris Hilton kể chi tiết quá trình cô bị người yêu cũ Rick Salomon ép lên giường quay clip nóng và phát tán nó tràn lan trên mạng vào năm 2003.

Trong hồi ký Paris: The Memoir (tựa Việt: Paris: Hồi ức) mới phát hành, Paris Hilton mở lòng về những góc khuất nhấn chìm cô suốt thời gian dài. Nỗi đau đớn, tủi nhục khi bị ép quay băng nóng, mặc dù đã qua, vẫn để lại trong lòng cô vết sẹo khó xóa nhòa.

"Tôi không chủ động quay video giường chiếu"

Paris Hilton nói cô chưa bao giờ muốn nhúng tay vào cuốn băng tai tiếng, nảy ra ý nghĩ sẽ ghi lại khoảnh khắc lúc quan hệ. Những người thân cận với Hilton, được cho là cực kỳ tin tưởng cô trong chuyện này.

"Nếu đủ ánh sáng sẽ tốt hơn. Tôi sẽ có mái tóc đẹp, trang điểm và mặc đồ phù hợp. Các góc quay và thước phim sẽ được chỉnh sửa đẹp hơn", Hilton viết trong Paris: The Memoir, khẳng định không chủ động đề nghị dàn dựng cuốn phim One Night in Paris.

Năm 2001, ở tuổi 19, Hilton được cho là bị bạn trai lúc bấy giờ - Rick Salomon - ép thực hiện clip nóng. "Chỉ anh và em xem thôi, không ai khác có thể thấy đâu", Hilton thuật lại lời người đàn ông hơn cô 10 tuổi đã nói. Nếu Hilton từ chối, Salomon sẽ tìm người khác thay thế.

"Lúc ấy, tôi nghĩ thật tồi tệ khi bị người đàn ông trưởng thành này bỏ rơi chỉ vì tôi là đứa trẻ ngốc nghếch không biết chơi những trò của người lớn", cô nói.

Paris Hilton thời còn là người yêu của Rick Salomon. Ảnh: Glamour UK.

Năm 2003, 37 giây trong cuộc băng One Night in Paris xuất hiện đầy rẫy trên mạng khi Hilton đang ở Australia quảng bá cho series truyền hình thực tế The Simple Life. Chỉ tích tắc trôi qua, tin xấu lan khắp nơi. Người tung video còn hứa hẹn phiên bản đầy đủ của One Night in Paris sẽ được phát hành vào ngày đẹp trời sau đó.

Sốc, bàng hoàng, Hilton kể chưa kịp định thần thì cảm xúc phẫn nộ xen lẫn bất lực dâng trào trước phản ứng lạnh lùng của Salomon. Cô liên lạc với Salomon cầu xin anh dừng lại.

Tuy nhiên, anh này khẳng định có mọi quyền bán cuốn băng vì nó thuộc sở hữu của anh. "Trong mắt anh ta, cuốn băng là món lợi nhuận khổng lồ", Hilton nói.

Không lâu sau, Salomon bán cuốn băng và phát hành bản hoàn chỉnh nhất của bộ phim sóng gió.

Việc những hành động giường chiếu của Hilton bị cả thế giới chứng kiến đã tàn phá, gây ra nỗi đau khổ tột cùng cho cô và gia đình. Cuốn băng sẽ không bao giờ biến mất và Hilton lo lắng khi các con lớn, chúng sẽ nhìn thấy hình ảnh không mấy đẹp đẽ của mẹ mình. Người mẫu sợ phải đối mặt viễn cảnh tồi tệ vào một ngày không xa.

Trong các cuộc phỏng vấn, "Nữ hoàng tiệc tùng" chưa bao giờ muốn nhắc đầy đủ họ tên Salomon mà chỉ trích anh ta "cặn bã", "thô lỗ" và "kiêu ngạo". Nếu được làm lại cuộc đời, Hilton cầu trời đừng cho cô quen biết tay poker này.

Quá khứ tủi nhục

Cũng trong cuốn Paris: The Memoir, Hilton cởi mở chia sẻ về thời trung học đầy biến cố ở trường Provo Canyon - nơi cô gọi là "địa ngục trần gian".

Cô tuyên bố bị lạm dụng thể chất, tình dục, tâm lý ở đó. Với cô, ngôi trường thực sự kinh khủng khi tuyển các giáo viên chỉ biết mắng nhiếc học trò liên tục từ sáng đến đêm. "Họ đay nghiến những điều tồi tệ và khiến tôi thấy mình như đồ bỏ đi. Họ đánh đập, bóp cổ, ra sức làm tôi sợ hãi để tuân theo sự chỉ dạy của họ".

Trước Thượng viện Utah vào năm 2021, Hilton kể lại chi tiết những gì đã xảy ra. Câu chuyện của cô tạo ra thay đổi trong việc chăm sóc nội trú cho thanh thiếu niên hiện nay.

Hồi ký chứa đựng những câu chuyện buồn của Paris Hilton thời còn là nữ sinh. Ảnh: Page Six.

Sở dĩ bố mẹ Hilton gửi con gái đến Provo Canyon vì tin đây là ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt và sẽ uốn nắn con họ trở thành người có tâm lý ổn định hơn, sau khi phát hiện Hilton lẻn tới các hộp đêm ở New York để tiệc tùng.

Nhớ lại chuyện đó, Hilton cảm thấy vừa buồn vừa hối hận. Cô nói: "Đôi khi những bữa tiệc diễn ra nhiều ngày liền. Trở về nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi khóc trên giường của tôi".

Người mẫu cũng tiết lộ rằng khi còn là học sinh cấp hai, cô bị một giáo viên lớp 8 (Mr. Abercrombie) tiếp cận theo cách không đứng đắn. Hầu như mỗi tối, giáo viên này đều gọi điện thoại và khen cô "xinh xắn, trưởng thành và thông minh quá mức".

Mr. Abercrombie được kể đã gợi ý làm người yêu với Hilton khi dẫn chứng rằng vào năm mới 14 tuổi, Priscilla Presley được Elvis Presley ngỏ lời yêu thương.

Cuối cùng, Mr. Abercrombie tới nhà Hilton trong lúc tưởng như bố mẹ cô đi vắng. Trên thực tế, mẹ của Hilton bắt gặp con gái hôn giáo viên của mình trong một chiếc ôtô.

Gần đây, trả lời phỏng vấn Glamour, Hilton cũng mở lòng về quá khứ đầy tủi nhục. Người đẹp tiết lộ vào năm 15 tuổi, cô bị người đàn ông gặp ở Westfield Century City (Los Angeles, Mỹ) đánh thuốc mê và cưỡng hiếp.

"Tôi cảm thấy chóng mặt và choáng váng dù chỉ mới uống hai ngụm đầu. Tôi chẳng biết ông ta bỏ gì vào ly rượu, nhưng đoán rằng nó là thuốc mê nên mới khiến tôi bất tỉnh. Tỉnh dậy vài giờ sau đó, tôi biết chuyện chẳng lành đã xảy ra", cô nhớ lại.

Paris Hilton hạnh phúc bên chồng doanh nhân. Ảnh: People.

Trải qua những đau đớn, Hilton giờ đây có thể vững lòng khi đồng hành cùng doanh nhân Carter Reum. Sự xuất hiện của Reum làm thay đổi hoàn toàn con người Hilton, như thể "nắm tay cô ra khỏi bóng tối".

Hồi tháng 1, Hilton và chồng thông báo chào đón con trai đầu lòng thông qua người mang thai hộ. Đôi trai gái khoe hạnh phúc với mọi người và Hilton hứa rằng cô sẽ tập trung hoàn toàn vào vai trò làm vợ, làm mẹ.