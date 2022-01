Quả cầu Vàng 2022 tổ chức không kèn trống

Doanh thu rạp phim Việt giảm sâu dịp Tết Dương lịch 2022

Đại diện các cụm rạp đều kỳ vọng doanh thu khả quan trong ngày đầu năm 2022. Nhưng so với những ngày đầu khởi chiếu, doanh thu "Spider-Man: No Way Home" giảm khá sâu.