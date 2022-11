Qatar ‘quay xe’ về bán bia tại World Cup, fan tìm mọi cách để mua

Người hâm mộ bóng đá ở Qatar đang tìm phương án thay thế để mua đồ uống uống có cồn sau cú lật ngược quyết định của FIFA. Thực tế, rượu, bia vẫn được bán chui ở quốc gia này.

Lệnh cấm bia, rượu của Qatar khiến nhiều cổ động viên e ngại khi tới xem World Cup. Ảnh: News.cn.

Ở một góc của con phố không có gì nổi bật tại trung tâm thành phố Doha, ẩn mình bên trong một khách sạn 5 sao, nhà hàng Claw BBQ đang mở cửa.

Cửa sổ của quán bị bôi đen, tường được lắp nhiều lớp cách âm, không có biển chỉ dẫn đi đúng hướng. Địa điểm này cũng không xuất hiện trên bản đồ chỉ đường của Google.

Giống như tất cả cơ sở phục vụ rượu ở Qatar, Claw BBQ được cố tình che giấu.

Mãi cho tới khi vượt qua vòng kiểm tra an ninh ở lối vào khách sạn và cố gắng nhìn xung quanh, Samantha Lewis của ABC News mới phát hiện cửa kính đơn giản cùng biển hiệu nhỏ.

Thế giới ngầm

Khi vào bên trong, Lewis bị ấn tượng bởi khung cảnh cứ ngỡ như ở Mỹ. Nhạc đồng quê văng vẳng từ những chiếc loa treo ở các góc, hàng tá tivi màn hình phẳng chiếu trận đấu bóng đá, bóng rổ và bóng bầu dục.

Những chiếc áo đấu thể thao, tấm ảnh cũ và biển báo lái xe huỳnh quang xếp dọc các bức tường gạch. Những giỏ khoai tây chiên, bánh mì kẹp thịt và hộp diêm nhanh chóng được mang ra cho khách hàng ngồi quanh khu vực hút thuốc.

Ở giữa phòng, các biểu ngữ, cờ theo chủ đề World Cup được treo xung quanh quầy bar trung tâm có nhiều vòi ở 2 bên và kệ rượu mạnh.

Người hâm mộ World Cup ở Qatar đang tìm mọi cách để thưởng thức đồ uống có cồn sau cú lật ngược gần đây của FIFA.

Nhân viên mặc đồng phục giống như đồ bóng chày của những năm 1930. Họ đang phục vụ ở quốc gia coi rượu là bất hợp pháp theo luật Sharia của đạo Hồi.

Tuy nhiên, thực đơn cung cấp hơn 50 loại đồ uống có cồn từ bia tươi và bia đóng chai đến rượu vang, cocktail. Loại bia rẻ nhất có giá chỉ hơn 20 USD , trong khi chai rượu vang trắng giá cả phải chăng nhất khoảng 100 USD . Mặt hàng đắt đỏ nhất là chai sâm panh Pháp có giá 1.435 USD .

Claw BBQ, giống như tất cả quán bar khác ở Qatar, không nằm trong hướng dẫn giải đấu chính thức. Chúng không xuất hiện trong bất kỳ khuyến cáo “Những việc cần làm” dành cho 1,2 triệu người hâm mộ dự kiến đến Doha trong vài tuần tới.

Đây là một phần của thế giới ngầm ở Qatar, một mạng lưới quán rượu, bar và câu lạc bộ âm thầm xuất hiện trong 2 thập kỷ qua. Vì vậy, mặc dù có thể bị cấm theo quy định của pháp luật, rượu luôn có sẵn nếu biết tìm ở đâu.

Và mọi người ở Qatar đều biết.

Vấn đề đau đầu

Rượu là một trong những điểm nhấn lớn nhất của World Cup 2022 kể từ khi Qatar được trao quyền đăng cai vào năm 2010. Đây là lần đầu tiên giải bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại một quốc gia khắt khe với rượu, bia. Đó là điều mà cả FIFA và chính phủ Qatar phải vật lộn kể từ đó.

Cho đến tuần này, FIFA có vẻ đã thắng. Ảnh hưởng địa chính trị của cơ quan quản lý và sức mạnh tài trợ đã thuyết phục Qatar nới lỏng luật uống rượu nơi công cộng trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Trong hướng dẫn chính thức của FIFA, người hâm mộ có thể mua các sản phẩm của nhà tài trợ giải đấu, Budweiser Zero và Coca Cola, quanh các sân vận động trong tối đa 3 giờ trước trận đấu và một giờ sau trận đấu. Nhiều lựa chọn về rượu khác cũng có sẵn tại Fan Zones (khu vực dành cho người hâm mộ) nằm rải rác khắp phần còn lại của thành phố.

Quyết định này luôn gây khó chịu với Qatar, nhưng đó là thỏa hiệp mà họ đạt được với FIFA nhằm thể hiện mình là quốc gia tiến bộ, hướng ngoại.

Bề ngoài, Qatar là một quốc gia “khô cằn”, nhưng rượu có thể dễ dàng tìm thấy.

Nhưng giống như nhiều căng thẳng khác xuyên suốt giải đấu kỳ lạ này, một đất nước cấm rượu không dễ dàng hòa nhập với môn thể thao có nền văn hóa và nền kinh tế xoay quanh nó.

Hôm 18/11, 2 ngày trước lễ khai mạc World Cup, căng thẳng bùng phát. FIFA thông báo sau các cuộc thảo luận với nước chủ nhà, bia có cồn sẽ bị cấm tại khu vực trong và xung quanh sân vận động, mặc dù vẫn có sẵn trong Fan Zones và các cơ sở được cấp phép khác.

Quyết định được đưa ra một tuần sau khi các nhà tổ chức được yêu cầu chuyển hết lều bia mang nhãn hiệu Budweiser đến những địa điểm riêng biệt hơn xung quanh sân vận động, phần lớn nằm ngoài đường mà hầu hết người hâm mộ sẽ đi qua. Họ lo lắng về khả năng rất thực tế là các nhóm người hâm mộ say xỉn sẽ gây ra thiệt hại và thảm họa ở đất nước chưa từng chứng kiến điều gì như vậy trước đây.

Việc thay đổi gây bối rối cho người hâm mộ nước ngoài. Một số tin rằng rượu hoàn toàn không có sẵn, trong khi những người khác cảm thấy khó chịu với mức giá đắt đỏ, phần lớn do thuế nhập khẩu (các doanh nghiệp không thể nhập khẩu rượu vào Qatar mà phải thông qua trung tâm phân phối duy nhất, yêu cầu một số bước kiểm tra và giấy phép sử dụng).

Tuy nhiên, sự nhầm lẫn không ngăn được cổ động viên. Hàng chục người đăng câu hỏi trên các nhóm Facebook kín để hỏi nơi để uống rượu tốt nhất ở Doha và thường nhận được làn sóng trả lời nhiệt tình.

The Green and Gold Army, đội cổ động viên chính thức của Australia, sẽ lưu trú tại The Hive Aussie, quán bar thể thao theo chủ đề Australia bên trong khách sạn Intercontinental, trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Một người hâm mộ Mỹ thậm chí thu thập bản đồ, trong đó liệt kê gần 200 quán bar trong khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các cơ sở được cấp phép bán rượu khác.

Các quầy hàng Budweiser là mối quan tâm của chính phủ Qatar.

Tại Claw BBQ, Samantha Lewis trò chuyện với một người đàn ông Qatar về những lo ngại của mình trước khi đặt chân tới quốc gia này.

Anh suy tư, nhấm nháp một ly bia tươi và châm một điếu thuốc: “Người ngoài không hiểu hết về Qatar. Đã có rất nhiều thay đổi trong 5 năm qua. Bạn thấy tất cả tòa nhà, đường sá và sân vận động mới. Qatar cũng đang dần trở nên tự do và cởi mở hơn. Chúng tôi đang có những bước tiến, đặc biệt là so với các nước láng giềng”.

Người phục vụ đưa cho Lewwis một ly tequila miễn phí, trong khi giọng ca của Johnny Cash vang khắp căn phòng.