Qatar lên tiếng về chiếc áo choàng đen của Messi

Hassan Al Thawadi, Tổng Thư ký của Ủy ban Tổ chức World Cup 2022 cho biết: "Đó là trang phục chính thức sử dụng cho các lễ kỷ niệm tại Qatar. Đây là hành động để tôn vinh Lionel Messi".

"World Cup 2022 là cơ hội để chúng tôi giới thiệu văn hóa Ả Rập đến toàn thế giới. Đây không phải là màn quảng bá của riêng Qatar mà của toàn thể cộng đồng người Hồi giáo. Chúng ta có thể bất đồng quan điểm nhưng vẫn có thể ăn mừng chiến thắng cùng nhau", ông Al Thawadi nhấn mạnh.

Tiểu vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cũng lên tiếng: "Chúng tôi đã hoàn thành lời hứa tạo nên một kỳ World Cup đặc biệt. Giải đấu này tạo cơ hội cho mọi người trên thế giới tìm hiểu về sự phong phú và độc đáo của cộng đồng Hồi giáo".

Trước khi nhận huy chương cho nhà vô địch World Cup 2022, Lionel Messi được đích thân Tiểu vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani trao món quà đặc biệt là một chiếc áo khoác.

Chiếc áo được làm bằng vải đen mỏng và được trang trí bằng những chi tiết màu vàng ánh kim như cổ cáo, tay áo, qua đó toát lên vẻ quý tộc tương tự như mẫu áo Tiểu vương Qatar đang khoác. Đây là Bisht, trang phục được dùng ở những dịp đặc biệt và dành cho những người có địa vị hoặc được tôn trọng.

Hành động của Qatar vấp phải nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, Messi vẫn dành sự tôn trọng cho chủ nhà World Cup. Anh đã khoác chiếc áo này khi nâng cao chức vô địch thế giới. Đây cũng là thời khắc lịch sử người hâm mộ Argentina chờ đợi suốt 36 năm.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

