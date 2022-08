Qatar đăng cai World Cup nhưng Dubai hưởng lợi nhiều nhất

Qatar đang chuẩn bị cho sự bùng nổ du lịch khi đăng cai World Cup 2022. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh vì nhiều người hâm mộ không thể hoặc sẽ không chọn ở lại quốc gia này.

Chỗ ở hạn chế và quy định gò bó về bia rượu, tiệc tùng ở Qatar buộc hàng chục nghìn người hâm mộ tập trung tại các quốc gia lân cận, di chuyển qua lại giữa hai nước trong suốt một tháng diễn ra vòng chung kết World Cup, theo SCMP.

Các chuyến bay trong ngày giữa những thành phố lớn ở Trung Đông sẽ giúp khán giả không bỏ lỡ trận cầu nào, đồng thời mang lại lợi ích cho các hãng hàng không, khách sạn và địa điểm du lịch tại UAE, Saudi Arabia và Oman.

Trung tâm du lịch nổi tiếng Dubai, thành phố đông dân nhất ở UAE, sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Trong số hơn 90 chuyến bay hạ cánh mỗi ngày tại thành phố chủ nhà Doha, khoảng 40 chuyến khởi hành từ UAE.

Nhiều người hâm mộ bóng đá chọn lưu trú ở UAE, Saudi Arabia và Oman thay vì Qatar.

Dubai thắng thế

Một khách sạn mới được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo ở Dubai để dành riêng cho những du khách có kế hoạch đến UAE lưu trú và bắt chuyến bay kéo dài 40 phút đến Doha. Thủ tục nhập cảnh được sắp xếp hợp lý.

Ông Paul Griffiths, Giám đốc điều hành của Dubai Airports, cho biết Dubai sẽ là "cửa ngõ chính" dẫn đến World Cup 2022 vì nhiều người sẽ lựa chọn đến và ở lại thành phố này hơn Qatar.

"Số lượng khách sạn ở Qatar khá hạn chế và chúng tôi có rất nhiều thứ để cung cấp ở đây".

Qatar đã chuẩn bị đăng cai World Cup trong 12 năm. Theo ước tính, 1,2 triệu du khách đổ về đây để theo dõi giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ đem lại 17 tỷ USD cho nền kinh tế nước này.

Sân vận động Lusail, địa điểm có sức chứa 80.000 người, sẽ tổ chức trận chung kết World Cup năm nay.

Trong bối cảnh lo ngại về tình trạng khan hiếm chỗ ở, các nhà tổ chức đã thuê hai tàu du lịch và dựng hơn 1.000 lều trại.

Dịch vụ đưa đón trong khu vực sẽ kết nối Doha với các thành phố khác bao gồm Muscat, Riyadh, Jeddah và Kuwait City.

Saudi Arabia và Oman đều đang tổ chức lễ hội để thu hút người hâm mộ và có kế hoạch hợp lý hóa các thủ tục đi lại.

Bộ Du lịch Saudi Arabia cho biết dự kiến chào đón 30.000 du khách World Cup và những người đã đăng ký thẻ Hayya fan của Qatar có thể xin thị thực nhập cảnh nhiều lần vào nước này.

Trong khi đó, Bộ Di sản và Du lịch Oman cho biết giải đấu sẽ "nâng tầm nhiều điểm đến trong khu vực" và có tác động kinh tế vượt ra ngoài sự kiện.

Quy định trang phục, rượu bia gây khó cho Qatar

Du khách không chọn ở lại Qatar không chỉ vì khó tìm chỗ ở. Quy định ăn mặc của địa phương yêu cầu nam giới và phụ nữ che cơ thể từ vai đến đầu gối ở nhiều nơi công cộng và các luật lệ nghiêm ngặt về việc uống rượu, tiệc tùng khiến Qatar không phải là điểm đến lý tưởng đối với một số người.

Dan Allen, Giám đốc điều hành của công ty DPA Sports Travel ở London, cho biết: "Người hâm mộ bóng đá thích vui vẻ và tôi nghĩ họ do dự khi đến Qatar. Dubai có vẻ là lựa chọn an toàn hơn cho những người hâm mộ muốn sống tự do".

Ông Allen nói thêm chỗ ở giá cả phải chăng, các quy định nhẹ nhàng đối với rượu bia của UAE đang khiến nhiều người chọn Dubai thay vì Doha.

Vòng bảng World Cup (từ ngày 20/11 đến ngày 2/12) là giai đoạn bận rộn nhất, khi mỗi ngày có 4 trận đấu diễn ra tại các sân vận động trong và xung quanh Doha. Hai trong số các địa điểm chỉ cách nhau 10 phút lái xe, trong khi địa điểm xa nhất cách đó một giờ di chuyển.

Các quốc gia Vùng Vịnh đang chuẩn bị chào đón nhiều người hâm mộ bóng đá khi World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar.

Nga, nước đăng cai World Cup 2018, có các sân vận động trải rộng trên 11 thành phố, trong khi Brazil tổ chức các trận đấu ở 12 thành phố. Đối với World Cup 2026, Mexico, Canada và Mỹ sẽ chia sẻ trách nhiệm đăng cai.

Alan Holt, Giám đốc điều hành của Expat Sport, cho biết một giải đấu nhỏ gọn mang đến cho người hâm mộ cơ hội xem nhiều hơn trong ngày.

Holt, người cho biết anh đã ngủ trên sàn nhà thi đấu ở Nhật Bản trong thời gian diễn ra World Cup 2002 và ở chung căn hộ một phòng ngủ với 4 người bạn ở Moscow vào năm 2018, cho biết tình trạng thiếu chỗ ở trong các sự kiện thể thao lớn như World Cup không có gì lạ.

"Tôi hy vọng những du khách lần đầu đến khu vực Trung Đông sẽ có ấn tượng tốt. Đối với một số người, đây là trải nghiệm. Với những người khác xem, đây là chuyến đi 4 năm mới có một lần với bạn bè. Nhưng với đa số, chuyến đi còn là cơ hội để đến với một phần khác của thế giới, so với những gì họ đã trải nghiệm trước đây", Holt chia sẻ.