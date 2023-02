Qatar có đối thủ trong việc mua lại MU

Sau Qatar, tới lượt tập đoàn INEOS của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe xác nhận đàm phán mua lại Man United.

Sir Jim Ratcliffe sẽ là đối thủ chính của giới chủ Qatar trong kế hoạch mua lại MU. Ảnh: The Sun.

"Sir Jim Ratcliffe-INEOS đã đặt giá thầu để có được quyền sở hữu Manchester United", thông báo của tập đoàn INEOS trong tối 18/2 (giờ Hà Nội). "Chúng tôi coi vai trò của mình là những người giám sát lâu dài Man Utd và sẵn sàng đầu tư để biến đội bóng này trở thành câu lạc bộ bóng đá số một thế giới và giành chức vô địch Champions League".

Tuy nhiên, ông Jim Ratcliffe chủ yếu chỉ nói về viễn cảnh giúp "Quỷ đỏ" lấy lại vị thế vốn có mà không đưa ra hành động cụ thể như thế nào. Tỷ phú giàu nhất nước Anh được cho là sẽ vay nợ để mua lại MU. Số tiền này được gánh bởi tập đoàn INEOS. Trên thực tế, việc làm này chẳng khác gì hành động của nhà Glazer năm xưa, đó là vay nợ để mua đội bóng.

Giá thầu từ phía tập đoàn INEOS cũng được cho là thấp hơn đối tác từ Qatar. Kế hoạch của ông Jim Ratcliffe không chi tiết bằng Hoàng tử Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani. Theo đó, ông chủ Qatar tuyên bố sẽ ngay lập tức thanh toán toàn bộ chi phí mua lại Man United mà không để lại bất kỳ khoản nợ nào.

"Việc đấu thầu sẽ thông qua Quỹ Nine Two của Sheikh Jassim. Tổ chức này sẽ tập trung đầu tư vào đội bóng, hệ thống đào tạo, cơ sở hạ tầng, trong đó có sân Old Trafford. Tất cả nhằm tăng trải nghiệm của người hâm mộ. Thông tin chi tiết về việc đấu thầu được công bố vào thời điểm thích hợp", thông báo từ Qatar khẳng định.

Theo báo chí Anh, Qatar đã sẵn sàng chi 5 tỷ bảng để mua lại toàn quyền sở hữu Man United từ nhà Glazer. Mức giá này thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu của chủ sở hữu "Quỷ đỏ" (6 tỷ bảng) nhưng đã cao hơn nhiều so với số tiền tỷ phú Todd Boehly bỏ ra để mua lại Chelsea cách đây không lâu (3,5 tỷ bảng).

Giới chủ Qatar tin rằng nếu thành công trong việc mua lại MU, họ sẽ không gặp rắc rối với UEFA về vấn đề "một ông chủ hai đội bóng".

Ông Al Thani được cho là muốn biến tham vọng sở hữu cả PSG và MU thành hiện thực. Để làm được điều này, giới chủ Qatar được cho là sẽ dùng tài sản cá nhân để hỏi mua MU, tách biệt với Quỹ Đầu tư Thể thao Qatar (Qatar Sports Investments - QSI) vốn đang là chủ sở hữu của PSG.

