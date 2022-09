PVF vô địch giải U17 Quốc gia 2022

Thi đấu lấn lướt và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm, U17 PVF thắng 2-0 U17 Sài Gòn ở trận chung kết U17 Quốc gia 2022 chiều 11/9 để lên ngôi vô địch.

Sau 10 phút nhập cuộc cởi mở, trận chung kết giữa U17 PVF và U17 Sài Gòn đã có bàn thắng mở tỷ số với lợi thế thuộc về đại diện PVF. Từ quả phạt góc bên phía cánh trái của đội trưởng Thái Bá Đạt, cầu thủ số 27 Nguyễn Hoàng Chiến thoải mái bật cao đánh đầu khi không có ai theo kèm, mở tỷ số cho U17 PVF.

Có bàn thắng sớm, U17 PVF chơi tự tin và kiểm soát thế trận với những đường chuyền chính xác. Không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương, U17 Sài Gòn còn phải căng mình chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp từ PVF. Bá Đạt cùng các đồng đội tập trung khai thác khoảng trống bên cánh phải của đối thủ Sài Gòn.

U17 PVF vô địch U17 Quốc gia 2022. Ảnh: BTC.

Bàn thắng thứ hai đến với U17 PVF là điều tất yếu sau khi đội trưởng Bá Đạt có tình huống dứt điểm cận thành ở phút 59. Từ tình huống xâm nhập vùng cấm dũng mãnh, Lê Phát vượt qua sự lóng ngóng của hàng thủ Sài Gòn băng xuống dọn cỗ cho Bá Đạt.

U17 Sài Gòn nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt, đã tạo ra một vài cơ hội tấn công nhưng không một lần chuyển hóa thành bàn thắng. Với chiến thắng 2-0 trước Sài Gòn, U17 PVF lần thứ 4 nâng cao chức vô địch giải U17 Quốc gia.

Đây mới là danh hiệu đầu tiên trong năm của lò PVF ở các giải trẻ. Đội giành hạng ba U13 Quốc gia, á quân U15 Quốc gia, trắng tay ở U19 Quốc gia.

