PVcomBank Premier ưu đãi lớn cho hội viên giới thiệu khách hàng mới

Từ nay đến hết 23/1/2021, PVcomBank triển khai chương trình giới thiệu khách hàng “Cùng thịnh vượng, thêm gắn kết” với ưu đãi hấp dẫn cho hội viên dịch vụ PVcomBank Premier.

Cùng với việc xây dựng hệ thống sản phẩm dịch vụ đa dạng, PVcomBank Premier chú trọng mang đến cho hội viên những trải nghiệm tốt, tích hợp nhiều lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại ngân hàng. Bên cạnh các ưu đãi đặc quyền, PVcomBank Premier triển khai nhiều chương trình hấp dẫn nhằm tri ân khách hàng, đồng thời góp phần gắn kết và lan tỏa các sản phẩm tài chính của ngân hàng trên thị trường.

Theo đó, trong thời gian từ 23/10 đến 21/1, hội viên khi giới thiệu thành công người thân, bạn bè sử dụng dịch vụ PVcomBank Premier sẽ nhận được những quà tặng giá trị. Cụ thể, với mỗi khách hàng giới thiệu thành công, hội viên sẽ được tặng thẻ quà tặng điện tử Got it trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng (không giới hạn số lượng). Cuối chương trình, những hội viên giới thiệu được nhiều khách hàng nhất sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng lên tới 5 triệu đồng.

Thẻ quà tặng điện tử Got it có giá trị tương đương tiền mặt, cho phép người dùng mua sắm các sản phẩm, dịch vụ đa dạng như ăn uống, làm đẹp, giải trí, thời trang… từ các thương hiệu nổi tiếng. Với hàng trăm điểm ưu đãi trên toàn quốc, đáp ứng đa dạng nhu cầu chi tiêu, thẻ quà tặng Got it từ PVcomBank được kỳ vọng là món quà tri ân ý nghĩa đối với các hội viên PVcomBank Premier.

PVcomBank Premier mang đến nhiều tiện ích cho hội viên.

Không dừng lại ở đó, trong thời gian triển khai chương trình, khách hàng được giới thiệu sẽ tận hưởng nhiều đặc quyền như dịch vụ ngân hàng ưu tiên; sở hữu thẻ tín dụng hạn mức tới 50.000.000 đồng; ưu đãi cộng thêm lãi suất tiền gửi so với khách hàng thông thường; miễn phí sử dụng dịch vụ ngân hàng số, ATM; miễn phí thường niên thẻ tín dụng trong vòng 2 năm đầu…

Sử dụng dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại PVcomBank, khách hàng được phục vụ bởi đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp, đường dây điện thoại chăm sóc riêng và trải nghiệm những sản phẩm chuyên biệt với nhiều lợi ích nổi bật.

Luôn mang đến những giá trị tốt, chú trọng gia tăng sự thịnh vượng cho khách hàng ưu tiên, PVcomBank Premier giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược dài hạn của ngân hàng này. Chương trình không chỉ tạo nên những trải nghiệm xứng tầm, mà còn được xem là sợi dây gắn kết giữa ngân hàng với khách hàng, cùng nhau lan tỏa nhiều giá trị trong cuộc sống.