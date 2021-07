PV Gas chi gần 250 tỷ đồng để trả phí thương hiệu cho tập đoàn mẹ

Trong nửa đầu năm 2021, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) phát sinh một khoản chi phí lớn là phí sử dụng thương hiệu phải trả cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

PV Gas cho biết số tiền lên đến 248 tỷ đồng . Cùng kỳ năm ngoái, công ty không có khoản chi phí này. Tính riêng quý II, chi phí sử dụng thương hiệu phải trả là 100 tỷ đồng .

Ngoài ra PV Gas còn phát sinh chi phí phòng chống dịch Covid-19 lên đến 154 tỷ đồng trong quý vừa qua, tính bình quân chi gần 1,7 tỷ đồng /ngày.

PV Gas chi đột biến 248 tỷ phí thương hiệu và 154 tỷ chi phí chống dịch trong nửa đầu năm. Nguồn: BCTC PV Gas.

Tổng thể chi phí quản lý doanh nghiệp trong nửa đầu năm tăng mạnh nhất 120% so với cùng kỳ lên mức 791 tỷ đồng . Ngoài ra các chi phí bán hàng cũng tăng 16% lên 1.025 tỷ đồng , chủ yếu do tăng phí vận chuyển và đẩy mạnh hoạt động quảng cáo. Chi phí tài chính cũng tăng 44% lên 169 tỷ đồng , chủ yếu do tăng lãi vay.

Mặc dù các chi phí tăng mạnh từ đầu năm nhưng hoạt động của PV Gas vẫn rất khả quan. Doanh thu thuần quý II tăng 45% lên hơn 22.700 tỷ đồng , phần lớn nhờ giá dầu bình quân tăng 133% mặc dù sản lượng khí khô tiêu thụ chỉ bằng 85% so với cùng kỳ.

Đồng thời khoản chênh lệch giá khí trong bao tiêu phải nộp cho ngân sách Nhà nước là 646 tỷ đồng và các chi phí ở mức cao khiến lợi nhuận sau thuế chỉ còn tăng 34% so với cùng kỳ, đạt hơn 2.300 tỷ đồng trong quý vừa qua.

LỢI NHUẬN BÁN NIÊN PV GAS

Nhãn 6T/2016 6T/2017 6T/2018 6T/2019 6T/2020 6T/2021 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3111 4110 5817 6131 4179 4359

Lũy kế nửa đầu năm, PV Gas ghi nhận doanh thu thuần tăng 23% đạt 40.272 tỷ đồng . Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gần 5% lên 4.359 tỷ đồng . Năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu lãi sau thuế giảm 12% về 7.036 tỷ đồng , như vậy đơn vị này đã thực hiện 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản của công ty đầu ngành khí này đạt hơn 74.800 tỷ đồng , tăng trưởng 18% so với đầu năm. Trong đó khoản tiền gửi có kỳ hạn là 25.651 tỷ đồng , tăng thêm gần 4.000 tỷ so với đầu năm, đây là số tiền tích lũy hàng năm chưa sử dụng và tạm thời gửi ngân hàng lấy lãi.

PV Gas thực hiện chiến lược đẩy mạnh vay nợ khi giá trị nợ vay dài hạn tăng mạnh từ 1.964 tỷ đầu năm lên 4.678 tỷ đồng vào cuối quý II.