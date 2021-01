PurpleAsia được vinh danh 4 hạng mục lớn tại Transform Awards Asia

PurpleAsia - công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế và truyền thông - vừa nhận 4 giải thưởng tại Transform Awards Asia 2020.

Transform Award Asia là giải thưởng uy tín do tạp chí quốc tế Transform tổ chức trong 7 năm liên tiếp, tạo nên sân chơi ý nghĩa nhằm tôn vinh các hoạt động, sản phẩm nổi bật tại châu Á. Với sự góp mặt của nhiều công ty quảng cáo quốc tế và các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, đa dạng về quy mô, giải thưởng ghi nhận những đóng góp và bước tiến của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu.

Tại sự kiện phát sóng trực tiếp ngày 14/1, PurpleAsia được xướng tên tại 4 hạng mục: Giải bạc “Best use of copy style or tone of voice” (Phong cách viết và tông điệu thương hiệu xuất sắc) cho dự án Hoiana Hotel & Suites tại Đà Nẵng.

Công ty cũng nhận 2 giải đồng hạng mục “Best development of a new brand within existing brand portfolio” (Phát triển thương hiệu mới dựa trên danh mục thương hiệu hiện hữu xuất sắc) cho dự án nanoHome - nhà phân phối của Panasonic, “Best visual identity from the food and beverage sector” (Bộ nhận diện bằng hình ảnh cho các sản phẩm đồ ăn và thức uống xuất sắc) cho dự án Ruby Wong thuộc Admiral Hotel Manila (MGallery). Cuối cùng là giải khuyến khích “Highly commended award” với dự án The River Thu Thiem.

Một trong những thiết kế nổi bật của PurpleAsia cho nanoHome.

Ông Brittany Golob - Tổng biên tập tạp chí Transform - cho biết: “Giải thưởng Transform Awards tôn vinh sức mạnh của các chiến lược định vị và tái định vị thương hiệu. Mặc dù 2020 là một năm đầy khó khăn, những đơn vị này đã tạo được sức ảnh hưởng lớn và mang đến nhiều giá trị cho thương hiệu họ đồng hành. Xin chúc mừng các công ty đã nhận được giải thưởng lần này”.

Là Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành PurpleAsia, ông Matt Millard cho biết được góp phần vào việc tạo nên những thương hiệu như Hoiana, nanoHome, Ruby Wong, The River Thu Thiem… là động lực để công ty làm việc mỗi ngày.

“Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rõ một sản phẩm có thể trở nên lỗi thời, nhưng một thương hiệu thành công sẽ trường tồn theo năm tháng. Nhờ đó, những thương hiệu PurpleAsia tạo ra cho khách hàng đều đạt thành công. Chúng tôi luôn đặt trọng tâm vào các trải nghiệm thương hiệu. Hơn cả lời hứa, chúng tôi tạo nên một văn hóa chuyên nghiệp, hướng đến các tiêu chuẩn khắt khe trong thiết kế và sáng tạo, đồng thời thấu hiểu, chia sẻ cùng khách hàng”, ông khẳng định.

Thiết kế cho dự án Ruby Wong thuộc Admiral Hotel Manila, Philipines (MGallery).

PurpleAsia là công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, tiếp thị, truyền thông và kỹ thuật số. Công ty hiện hoạt động và cung cấp dịch vụ cho nhiều hạng mục, từ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới đến tái định vị thương hiệu, nhằm mang lại những trải nghiệm thương hiệu tối ưu cho khách hàng ở phân khúc hạng sang.

20 năm hoạt động tại Việt Nam, PurpleAsia đã đồng hành cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, du lịch, nghỉ dưỡng, giáo dục, ôtô, golf, các ngành hàng cao cấp và ngành hàng bán lẻ.

Bộ nhận diện thương hiệu của dự án The River Thu Thiem.

Ban giám khảo trực tiếp đánh giá, tham gia chấm giải tại Transform Awards năm nay đến từ Công ty IBM, Citi, Haeco, Chanel và một số đơn vị uy tín khác. Giải thưởng chú trọng vào tính sáng tạo, cải tiến, ưu việt về mặt chiến lược và cách thực hiện dự án để chọn ra người chiến thắng cho từng hạng mục.