PUBG Mobile kiếm hơn 210 triệu USD vào tháng 6

PUBG Mobile là game trên điện thoại di động đạt doanh thu cao thứ 2 toàn cầu trong tháng 6/2021.

Theo Dot eSports, PUBG Mobile kiếm được 213,8 triệu USD . Dữ liệu được ước tính dựa trên nền tảng phân tích Sensor Tower.

Con số này cho thấy PUGB Mobile đạt mức tăng trưởng 11% trong cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn doanh thu của PUBG Mobile đến từ Peacekeeper Elite (hay còn gọi Game for Peace), phiên bản tiếng Trung Quốc.

Thị trường Trung Quốc đóng góp 53,3% doanh thu cho PUGB Mobile trong tháng 6. Con số đó ở thị trường Mỹ là 11,2%.

PUBG liên tục vượt mốc doanh thu 200 triệu USD mỗi tháng trong 2021. Ảnh: PCGamesN.

Thống kê bao gồm doanh thu có được từ các nền tảng tải ứng dụng hàng đầu thế giới. Theo Sensor Tower, PUBG Mobile đạt 1,5 tỷ USD doanh thu trong nửa đầu năm 2021.

Doanh thu của PUBG Mobile trong tháng 6 vẫn kém tựa game Honor of Kings (Vương giả vinh diệu) của Tencent. Honor of Kings là tựa game có doanh thu cao nhất tháng 6 khi kiếm được 277 triệu USD .

Theo Sensor Tower, Honor of Kings đạt mức tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 95,6% doanh thu của Honor of Kings đến từ thị trường Trung Quốc.

Ni No Kuni: Cross Worlds, Roblox và Candy Crush Saga lần lượt góp mặt trong nhóm 5 tựa game có doanh thu cao nhất tháng 6.

10 tựa game có doanh thu cao nhất thế giới trong 6 tháng đầu 2021 1. Honor of Kings 2. PUBG Mobile 3. Genshin Impact 4. Roblox 5. Coin Master 6. Pokemon Go, Niantic 7. Candy Crush Saga 8. Free Fire 9. Rise of Kingdoms 10. Uma Musume