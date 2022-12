'Psychodrama' cho bạn lối thoát an toàn để vượt qua đau đớn

Psychodrama đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nỗi đau và tìm kiếm hạnh phúc.

Psychodrama /ˈsaɪkəʊdrɑːmə/ (danh từ): Tâm kịch

Định nghĩa:

Psychodrama là một hình thức trị liệu tâm lý dựa trên những trải nghiệm, hành động. Người tham gia trị liệu sẽ tìm ra vấn đề của bản thân bằng cách diễn lại những sự kiện trong quá khứ. Bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu tâm lý Jacob L. Moreno là người phát triển tâm kịch từ những năm 1920.

Theo Medical News Today, tâm kịch được xây dựng với mục đích nuôi dưỡng sự đồng cảm, giúp một người giải quyết các vấn đề tâm lý do chấn thương và xung đột trong mối quan hệ.

Bác sĩ Moreno tin rằng psychodrama không chỉ là kỹ thuật trị liệu tâm lý mà còn là triết lý giúp mọi người áp dụng trong cuộc sống thường ngày.

Thông thường, tâm kịch được tiếp cận theo 3 bước là khởi động, hành động và chia sẻ. Ở bước chia sẻ, những người đóng kịch sẽ chia sẻ phản hồi việc đóng kịch đã ảnh hưởng đến cảm xúc của họ thế nào.

Sau vở kịch đó, nhà trị liệu có thể khuyên nhân vật chính đổi vai cho nhân vật khác. Phương pháp này giúp một người hiểu rõ hơn về vai trò của những người khác trong một ký ức đau buồn, đồng thời biết tìm giải pháp thay thế khi họ gặp chuyện khó khăn.

Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy psychodrama giúp giảm bớt những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Một nghiên cứu khác năm 2020 đánh giá hiệu quả của tâm kịch trong việc giúp mọi người kiểm soát nỗi đau.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện quá trình thực hiện psychodrama giúp một người vượt qua những cảm xúc khó khăn bằng cách cho phép họ nói chuyện với người thân đã mất (một người trong nhóm sẽ đóng vai người thân đã mất để nói chuyện với họ).

Psychodrama cũng giúp sinh viên đại học cải thiện đáng kể các vấn đề tinh thần và cảm thấy hạnh phúc hơn sau khi trị liệu.

Ứng dụng của psychodrama trong tiếng Anh:

- Psychodrama has also been used in the treatment of conditions such as schizophrenia and substance use disorder.

Dịch: Tâm kịch cũng được sử dụng trong điều trị các tình trạng như tâm thần phân liệt và rối loạn sử dụng chất gây nghiện.

- One study looking at adolescents who had experienced trauma found that the use of psychodrama was helpful for improving feelings of safety, self-image, and coping skills

Dịch: Một nghiên cứu về thanh thiếu niên từng trải qua chấn thương cho thấy việc sử dụng tâm kịch rất hữu ích trong việc cải thiện cảm giác an toàn, nhận thức về bản thân và kỹ năng đối phó.