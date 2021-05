PSY so sánh gương mặt mình với Song Joong Ki

PSY bất ngờ trước gương mặt nhỏ nhắn của Song Joong Ki. Rapper mời nam diễn viên tham gia MV "Happen" của Heize.

Ngày 22/5, tờ Newsis đưa tin khi gặp Song Joong Ki, PSY bất ngờ trước gương mặt nhỏ nhắn của tài tử Vincenzo.

Khi PSY hỏi: "Sao mặt em nhỏ thế?", Song Joong Ki cho biết thời gian qua anh giảm cân để đảm nhận vai diễn trong phim Vincenzo. Theo Newsis, PSY đề nghị chụp hình với Song Joong Ki và khen ngợi gương mặt thon gọn, điển trai của nam diễn viên.

Rapper Gangnam Style kinh ngạc khi tự so sánh gương mặt của anh với Song Joong Ki. “Không thể như vậy. Tôi cũng là người nổi tiếng mà, tại sao gương mặt cậu quá nhỏ như vậy”, PSY nói.

Song Joong Ki tham gia MV Happen.

Cuộc gặp gỡ giữa Song Joong Ki và PSY - chủ nhân ca khúc nổi tiếng Gangnam Style - diễn ra tại hậu trường MV mới của Heize.

MV Happen có sự tham gia của Song Joong Ki được Heize phát hành ngày 20/5. Heize là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí P Nation do PSY sáng lập. PSY là người đưa ra ý tưởng mời Song Joong Ki tham gia MV.

Theo rapper, dù không thân thiết nhưng Song Joong Ki nhận lời ngay khi PSY đề nghị. Chủ nhân hit Gangnam Style cảm ơn sự giúp đỡ của nam diễn viên và cho biết anh yêu thích vai diễn của Song Joong Ki trong phim Vincenzo. Đây là MV đầu tiên Song Joong Ki tham gia sau 9 năm kể từ Men Are All Like That của Kim Jong Kook.