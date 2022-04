Psy chọn Suzy cho MV mới

Psy vừa tung một video ghi lại các trích đoạn hậu trường MV “Celeb” biểu diễn cùng Suzy.

Ngày 23/4, P Nation - công ty giải trí do Psy sáng lập và vận hành - đã đăng tải một video hậu trường ghi lại quá trình thực hiện MV ca khúc Celeb. Đây là bài hát thứ ba trong album phòng thu thứ 9 của nam nghệ sĩ. Album nhan đề Psy 9th, sớm phát hành trên các nền tảng trực tuyến vào ngày 29/4.

Đoạn phim hậu trường dài 47 giây có sự góp mặt của Suzy. Trên phim trường, cô và Psy phối hợp khá ăn ý trong nhiều hoạt cảnh vui nhộn. Cuối video, Psy và Suzy cùng nói chuyện phiếm về cảnh kết của MV Celeb. Cả hai tương tác khá thoải mái và cười đùa vui vẻ.

Hình ảnh Suzy trong MV Celeb. Ảnh: P Nation.

Ngày 21/4, Psy đã tung đoạn giới thiệu dài 20 giây tiết lộ một phần giai điệu và vũ đạo của ca khúc Celeb. Đoạn phim có màu sắc rực rỡ với phần âm nhạc sôi động. Nhân vật trung tâm của trailer là Suzy và Psy trong nhiều tạo hình đa dạng - từ thanh lịch, nhã nhặn tới trẻ trung, phá cách. Sau hai ngày phát hành, đoạn giới thiệu đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

Trên mạng xã hội những ngày qua, Suzy được dự đoán trở thành “Psy girl” - tên gọi những nữ nghệ sĩ từng hợp tác cùng Psy - tiếp theo sau nhiều thần tượng Kpop như HyunA, Ga In, Na Eun... Năm 2012, HyunA vụt sáng nhờ góp mặt trong MV Gangnam Style của Psy. Năm 2013, Psy hợp tác với Ga In trong MV Gentlemen. Psy cũng hợp tác với CL trong MV Daddy năm 2015 và Son Na Eun năm 2017 với New Face.