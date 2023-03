PSG thất bại với 'dự án Messi'

Lionel Messi là ngôi sao xuất chúng nhưng PSG cần nhiều hơn thế trong hành trình tìm kiếm vinh quang đầu tiên tại Champions League.

Messi chưa thể giúp PSG vô địch Champions League sau hai năm gắn bó. Ảnh: Reuters.

Viễn cảnh màu hồng khi kết hợp bộ ba Messi, Neymar và Kylian Mbappe của PSG không xảy ra. Đội bóng thủ đô Paris nếm trái đắng bị loại ngay vòng 16 đội Champions League trong hai năm liên tiếp.

PSG cần đẳng cấp của M10 để vô địch Champions League. Đó là lý do câu lạc bộ Ligue 1 chấp nhận trả 25 triệu euro mỗi năm sau thuế cho Messi (theo Athletic). Đổi lại, siêu sao người Argentina cũng muốn giải cơn khát danh hiệu Champions League sau 6 năm chờ đợi trong màu áo Barca. Nhưng cho đến khi hợp đồng giữa anh và PSG sắp hết hiệu lực, tham vọng của đôi bên chưa thành hiện thực.

"Dự án Messi" đổ vỡ

"Messi ghi bàn liên tục vào lưới các đội như Angers hay Clermont nhưng lại mất tích khi CLB cần cậu ấy nhất. Có cảm giác cậu ấy không cố gắng vì PSG", cựu tiền vệ Jerome Rothen của PSG chỉ trích M10. Theo Rothen, M10 "không thể hiện sự tôn trọng với màu áo PSG".

Người Pháp có lý do để thất vọng. Cách đây hơn hai tháng, Messi chơi bùng nổ và giúp Argentina vô địch World Cup 2022. Hôm 28/2, M10 vinh dự nhận giải The Best FIFA 2022. Hai trong số những giải thưởng cao quý trong sự nghiệp cầu thủ đều thuộc về siêu sao người Argentina. Messi chứng tỏ anh vẫn là cầu thủ xuất chúng. Nhưng tại PSG anh không thể hiện được điều đó.

Ở trận lượt về gặp Bayern Munich tại vòng 16 đội Champions League hôm 9/3, AS chỉ ra mối liên kết giữa Messi và chân sút số một Kylian Mbappe khá tệ. Cả hai chỉ có 5 đường chuyền cho nhau trong cả trận. Messi trở thành trạm trung chuyển bóng chính của PSG tại Allianz Arena. Nhưng sau 73 lần chạm bóng, 3 lần tạo ra cơ hội ghi bàn và 19 lần mất bóng, M10 không thể giúp PSG xuyên thủng mành lưới "Hùm xám".

Messi vẫn có những thống kê tốt trong hai mùa giải chơi ở Champions League cho PSG. Anh in dấu giày vào tổng cộng 13 bàn sau 14 trận. Messi giúp PSG trở nên nguy hiểm nếu đội chơi áp đặt và có thiên hướng tấn công. Nhưng khi đối đầu với những tập thể được tổ chức bài bản và chặt chẽ, đội bóng thủ đô Paris phơi bày điểm yếu.

Messi nhận sự ưu ái từ HLV Christopher Galtier. "Messi cần được miễn làm những nhiệm vụ nhất định. Các đồng đội cần nỗ lực gấp đôi để bọc lót và tạo ra khoảng trống để Messi chuyền bóng", ông nói hồi tháng 2. Đến trận gặp Bayern hôm 9/3, cựu HLV Lille đề nghị tiền vệ Vitinha hỗ trợ tối đa cho Messi. Nếu M10 dâng cao, Vitinha sẽ bọc lót và ngược lại. Nhưng kết quả thu lại không có sự khác biệt.

PSG cho thấy sự tiến bộ ở Champions League trước thời điểm Messi gia nhập. Sau 7 năm liền không vào được bán kết, đội bóng thủ đô Paris trở thành Á quân của giải vào mùa 2019/20 và vào bán kết trong mùa 2020/21. Những tín hiệu hứa hẹn xuất hiện khi M10 cầm trên tay chiếc áo đấu PSG và ra mắt hơn 48.000 CĐV ở Parc des Princes. Người ta chờ đợi Messi sẽ nâng cúp ở một CLB không phải Barca. Nhưng hiện thực đôi khi rất tàn nhẫn.

Messi có thể ở lại Paris thêm một mùa giải vì PSG là CLB châu Âu hiếm hoi đáp ứng yêu cầu về lương bổng của M10. Nếu không, hai năm tại Pháp là ký ức đáng quên của siêu sao người Argentina.

Messi chưa thể vô địch Champions League trong 8 năm liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Hạn chế của PSG

Athletic tin rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của PSG là sự chênh lệch đẳng cấp giữa nhóm đá chính và dự bị. Trong khi Bayern sở hữu dàn cầu thủ dự bị như Sadio Mane, Joao Cancelo, Serge Gnabry hay Leroy Sane, PSG phải đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ (Nordi Mukiele, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zeire Emery) và một cầu thủ dự bị (Juan Bernat).

"PSG phung phí tiền để gia hạn với Mbappe, Neymar và Messi trong khi còn những vị trí quan trọng khác lại không được tăng cường", một CĐV bình luận. Chính sách chuyển nhượng của CLB Ligue 1 trong hai phiên chợ gần đây bị đánh giá là "sai lầm". Dàn tân binh bao gồm Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanches hay Hugo Ekitike đóng góp ít ỏi. Ở chiều ngược lại, Julian Draxler, Angel di Maria, Pablo Sarabia hay Leandro Paredes phải rời đi.

PSG càng đau đớn khi hai trong số ba cầu thủ ghi bàn cho Bayern chính là những người từng bị CLB này khước từ. Đó là Kingsley Coman trong trận lượt đi và Choupo-Moting ở trận lượt về.

Không phải ngẫu nhiên huyền thoại Thierry Henry kêu gọi ban lãnh đạo PSG cần tập trung đầu tư vào các cầu thủ trẻ bản địa. "Hãy đem những cầu thủ trẻ của chúng ta về PSG. Đa phần những người trẻ tại đây rất thích PSG. Ở đó, họ sẽ được chơi bóng với Mbappe và Neymar", cựu sao Arsenal nói.

PSG phải tiếp tục thay đổi. Một vài bản hợp đồng mới sẽ xuất hiện trong mùa hè, thậm chí chiếc ghế HLV trưởng cũng có thể đổi chủ. Giới lãnh đạo PSG buộc phải có những điều chỉnh mạnh tay để cứu vớt dự án hàng tỷ euro của mình.

