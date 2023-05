PSG muốn chiêu mộ Mourinho

Theo thông tin từ RMC Sport, Paris Saint-Germain đang tìm kiếm một HLV mới để thay thế Christophe Galtier. Một trong những ứng cử viên được nhắc đến là HLV trưởng của AS Roma, Jose Mourinho.

Luis Campos, cố vấn chuyên môn của PSG, đã có cuộc trao đổi với người đại diện của Mourinho về khả năng chuyển sang Pháp của HLV Bồ Đào Nha vào mùa hè này. Thuyền trưởng AS Roma cũng tỏ ra quan tâm đến dự án của CLB PSG.

Mourinho và Campos quen biết nhau từ thời học đại học ở Bồ Đào Nha. Campos tin rằng Mourinho là người phù hợp nhất để giúp PSG thành công mùa giải tới. Sau khi giành chức vô địch Europa Conference League với Roma, Mourinho muốn tìm kiếm một bến đỗ mới phù hợp với tham vọng của ông. Ngoài PSG, Real Madrid cũng là một điểm đến tiềm năng cho Mourinho nếu Zinedine Zidane ra đi.

Tuy nhiên, để chiêu mộ Mourinho, PSG phải đàm phán với Roma vì ông còn hợp đồng với CLB đến năm 2024. Ngoài ra, CLB thủ đô nước Pháp cũng phải quyết định tương lai của Leonardo, người hiện là giám đốc thể thao của CLB.

Luis Campos muốn đưa Mourinho về Paris nhưng vẫn phải chờ quyết định chính thức từ giới chủ ở Doha. Mourinho phù hợp với CLB ở một số ưu điểm, nhưng HLV người Bồ Đào Nha cũng sở hữu cá tính rất mạnh. Zidane là mục tiêu hàng đầu của PSG nhưng tình hình hiện ngày càng bất khả thi với CLB thủ đô Pháp. Galtier vẫn còn hy vọng ở lại PSG nếu CLB không còn giải pháp khác.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.