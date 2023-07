PSG được khuyên bán gấp Mbappe

"Vì lợi ích của PSG, tôi nghĩ đã đến lúc Mbappe ra đi, dù bất cứ điều gì xảy ra. PSG đã tồn tại trước khi Mbappe đến và mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn sau khi ngôi sao này rời CLB. Mbappe đã ở PSG 6 năm và trong khoảng thời gian này, có 5 đội bóng khác nhau đã vô địch Champions League (Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich, Chelsea và Man City). Không đội bóng nào sở hữu Mbappe. Điều đó có nghĩa là PSG hoàn toàn có thể chinh phục danh hiệu này mà không cần Mbappe", Leonardo chia sẻ với L'Equipe, tờ báo thể thao hàng đầu nước Pháp.

Cựu Giám đốc Thể thao của PSG nói thêm: "Với những gì đã biểu hiện trong hai năm qua, Mbappe đang cho thấy cậu ấy chưa phải là một cầu thủ có khả năng dẫn dắt một đội. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, không phải một thủ lĩnh thực thụ. Mbappe là một tay săn bàn cừ khôi, không phải một nhà kiến thiết lối chơi. Thật khó để xây dựng một đội xung quanh cậu ấy".

Tương lai của Mbappe đang là chủ đề nóng. Hợp đồng giữa anh và PSG còn thời hạn đến hè 2024. Ý định của ngôi sao là hoàn thành nốt một năm hợp đồng sau đó từ chối kích hoạt tùy chọn gia hạn để được rời đi dưới dạng tự do.

Tuy nhiên, PSG sẽ không để điều đó xảy ra. "Nếu Mbappe không gia hạn hợp đồng, chúng tôi sẽ buộc phải bán cậu ấy. PSG không muốn để mất trắng cầu thủ giỏi nhất thế giới", Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tuyên bố.

Mối quan hệ giữa PSG và Mbappe cũng ngày càng xấu đi. Mới đây, tiền đạo sinh năm 1998 bị lộ đoạn phát biểu gây tranh cãi. Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ chơi cho PSG không giúp được gì nhiều vì đó là một đội bóng toàn sự chia rẽ. Tất nhiên, những lời bàn tán luôn xuất hiện nhưng nó không làm phiền tôi vì bản thân tôi biết mình đang làm gì và như thế nào".

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.