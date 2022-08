PSG chi 44 triệu euro đón thêm 2 tân binh

Fabian Ruiz và Carlos Soler là 2 cầu thủ tiếp theo gia nhập PSG trong mùa hè năm nay.

Báo chí Pháp xác nhận PSG đạt thỏa thuận chiêu mộ Fabian Ruiz từ Napoli. Thương vụ này tiêu tốn của đội chủ sân Parc des Princes 23 triệu euro. Tiền vệ người người Tây Ban Nha ký vào bản hợp đồng 5 năm kéo dài tới tháng 6/2027. HLV Christophe Galtier của PSG cho hay: "Thương vụ chưa chính thức nhưng chúng tôi đang trên đà hoàn tất".

Cùng thời điểm, đội bóng thủ đô Paris cũng nhanh chóng thuyết phục thành công Valencia bán Carlos Soler với giá 21 triệu euro bao gồm phụ phí. Cầu thủ này ký hợp đồng tới tháng 5/2027. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định 2 thương vụ này đã hoàn thành. Tổng cộng PSG tiêu tốn 44 triệu euro cho Ruiz và Soler.

Fabian Ruiz là tân binh mới nhất của PSG hè này.

Ruiz (26 tuổi) có thể chơi ở vị trí hộ công hoặc tiền vệ trung tâm. Anh được biết đến với nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng khả năng sáng tạo vô hạn. Trong khi đó, Soler (25 tuổi) là mẫu cầu thủ đa năng và có thể chơi ở nhiều vị trí ở tuyến giữa. Soler được đánh giá cao ở khoản thu hồi bóng, thi đấu máu lửa và không ngại va chạm.

Trước đó, PSG đã chi 106 triệu euro trong phiên chợ hè năm nay để ký hợp đồng với 5 cầu thủ gồm Vitinha (41,5 triệu euro), Nuno Mendes (38 triệu euro), Renato Sanches (15 triệu euro), Nordi Mukiele (12 triệu euro) và mượn Hugo Ekitike từ Reims.

Kế hoạch mua sắm của PSG nhiều khả năng chưa dừng lại. Theo L'Equipe và Goal, PSG đang khao khát sở hữu Bernardo Silva và sẵn sàng chi 70 triệu euro để đưa ngôi sao người Bồ Đào Nha đến Parc des Princes. Nếu thương vụ này thành công, Silva sẽ trở thành tiền vệ đắt nhất lịch sử đội bóng thủ đô nước Pháp.

Cuộc đàm phán hứa hẹn sẽ khó khăn bởi Man City đang nỗ lực giữ chân Silva bằng cách hét giá cầu thủ này lên đến 100 triệu euro. Ngoài ra, PSG còn phải cạnh tranh với Barcelona. CLB xứ Catalonia cũng đang muốn có chữ ký của cựu cầu thủ Monaco trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2022 khép lại vào ngày 31/8.