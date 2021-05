'PS4 Pro và Xbox One X là ý tưởng tồi tệ'

Kể từ cuối 2019, lượng PS4 Pro và Xbox One X xuất ra thị trường bắt đầu chững lại.

Theo Kotaku, trong những năm trở lại đây, các hãng sản xuất máy chơi game liên tục cải tiến, cho ra mắt phiên bản nâng cấp nhưng lại không thu về lợi nhuận như kỳ vọng. Nguyên nhân lớn có thể bởi phần cứng của các dòng máy sau này không khác biệt nhiều so với thế hệ cũ.

"Trong những năm 1990, từ những game được lưu trữ trong cuộn pixel, thị trường trò chơi điện tử dần bị choáng ngợp bởi các công nghệ mới, điển hình là 3D. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, các bản cải tiến của máy chơi game dần trở nên nhàm chán, không có sự mới lạ, trong khi giá bán liên tục tăng", trang Kotaku nhận xét.

Trang game nổi tiếng Kotaku cho rằng PS4 Pro và Xbox One X là ý tưởng kiếm tiền tồi tệ của các nhà sản xuất. Ảnh: Xboxgames.

Lấy ví dụ PS4 Pro và Xbox One X. Ngay từ khi vừa ra mắt, hai dòng máy này bị đánh giá không mang nhiều cải tiến. Chưa kể, trên cùng một dòng máy, chất lượng trò chơi sẽ có sự khác biệt. Red Dead Redemption 2 dù chạy trên cùng phần cứng của Microsoft nhưng trải nghiệm của người dùng lại rất khác nhau (tệ nhất trên Xbox One và tốt nhất trên Xbox One X).

Trong năm 2005, người chơi game từng rất hứng thú với chế độ hiển thị HD trên Xbox 360 và PS3. Tuy nhiên, với chế độ 4K ra mắt trong năm 2020, trải nghiệm chơi game lại không có nhiều khác biệt so với 1080p ra đời trước đó. Thậm chí, PS4 Pro chỉ đơn thuần là những nâng cấp 4K nửa vời so với phiên bản PS4 cũ.

Theo thời gian, các bản cập nhật mới liên tục ra đời nhưng lại không có mấy cải tiến nổi trội. Thời gian tải hay một vài tính năng nhỏ khác không phải là lý do chính để người dùng chịu chi trả khoản tiền không hề nhỏ để mang chúng về nhà. Đó cũng là phần nguyên nhân khiến doanh thu PS4 Pro và Xbox One giảm sút từ 2019, chứ không hẳn chỉ do sự xuất hiện của PS5.