Prada, Fendi cho nam giới mặc áo hở eo và quần lộ đùi

Hai nhà mốt Italy đem đến các thiết kế mang hơi hướm phi giới tính dành cho nam giới trong mùa mốt 2022.

Prada đưa người xem về thời thơ ấu

Khác với những không gian bao trùm trong phòng kín, Prada đưa người xem đến vùng biển Fondazione ở Milan, Italy. Người mẫu sải bước trong đường hầm dài ngập tràn sắc đỏ trước khi cảm nhận những tia nắng ấm áp bên bờ biển. Cách làm của thương hiệu nhằm ngụ ý về sự lạc quan của con người sau khi đại dịch qua đi, trở lại cuộc sống bình thường. Giám đốc nghệ thuật Miucia Prada chia sẻ: "Bộ sưu tập và buổi trình diễn hướng đến việc ghi lại niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ có được trải nghiệm tuyệt vời với những điều bình thường". Các thiết kế trong bộ sưu tập Xuân - Hè đề cao tính thoải mái thông qua phom dáng oversized, áo tank top với đường viền cổ vuông độc đáo, hoodie đậm chất đường phố hòa cùng gam màu rực rỡ. Ngoài ra, đồng giám đốc sáng tạo Raf Simons cũng mang người xem về những trải nghiệm thời thơ ấu với hình ảnh chàng trai nhỏ thường xắn gấu quần lên cao khi cùng cha mẹ đến bãi biển tận hưởng ngày hè.

Đồ hở eo cho nam giới lên ngôi trong bộ sưu tập của Fendi

Giống Prada, Fendi cũng truyền tải sự lạc quan thông qua bộ sưu tập Xuân - Hè 2022 khi đặt sàn diễn ở không gian tòa nhà Palazzo della Civiltà Italiana dưới ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn. Giám đốc sáng tạo Silvia Venturini Fendi bày tỏ: "Khi ở trên mái nhà này, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống và thế giới thật tươi đẹp. Tôi cảm thấy lạc quan. Tỷ lệ trang phục và tinh thần tối giản trên thiết kế là những điều tôi muốn truyền tải trong show diễn của mình". Tất cả thiết kế được cắt may theo tỷ lệ cân bằng giữa lưng và chân. Áo crop top, quần lưng cao kết hợp cùng gam màu sáng theo kiểu monochrome phù hợp thời tiết mùa hè. Thương hiệu Italy đã tiết chế chi tiết thừa, tập trung vào các điểm nhấn chủ đạo để đi theo tinh thần tối giản trong thời trang. Những gam màu được lựa chọn đều là sắc thái pastel ngọt ngào với chất liệu lụa, organza, kaki hay denim bụi phủi.

Tinh thần tự do tuổi trẻ trong show Burberry

Giám đốc sáng tạo Riccardo Tisci đã kết nối cảm giác tự do, khát khao được thoát khỏi khuôn khổ truyền thống. Buổi trình diễn tập trung vào sức mạnh tinh thần cùng những chuyển động của người mẫu. Khu Millennium Mills tại Royal Victoria Docks nằm ở phía Đông London (Anh) trở thành sàn diễn mùa Xuân - Hè 2022 cho thương hiệu. Chủ đề bộ sưu tập là Universal Passport được truyền tải trên thiết kế áo phông chất liệu lưới lồng ghép sơ mi, khẳng định thông điệp về tinh thần tự do làm điều mình thích của người trẻ. Các thiết kế phá cách diễn giải thông qua những mẫu áo khoác da đen, trang phục lót bên ngoài hay sản phẩm may đo được thay đổi với phom dáng không tay.