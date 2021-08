Porsche Taycan 2022 được trang bị tính năng đỗ xe bằng smartphone

Porsche cho biết phạm vi hoạt động của Taycan 2022 sẽ nhiều hơn phiên bản hiện tại nhờ những nâng cấp về bộ truyền động.

Porsche vừa giới thiệu đến người dùng phiên bản mới của mẫu xe điện Taycan. Ở lần nâng cấp này, Taycan 2022 nhận được nhiều bổ sung về trang bị lẫn công nghệ.

Khách hàng đặt mua Taycan 2022 nay có thêm nhiều tùy chọn màu sơn hơn 17 màu tiêu chuẩn. Đối với gói Paint to Sample, khách hàng có thêm 63 tùy chọn màu sơn. Trong khi gói Paint to Sample Plus mang đến cho chủ xe bất kỳ màu sơn nào mong muốn.

Bước vào khoang lái, Taycan 2022 được nâng cấp thêm kết nối Android Auto, trợ lý giọng nói cũng được cải tiến để hiểu được nhiều câu lệnh hơn. Porsche cũng cho biết hệ thống vận hành có những nâng cấp nhỏ với 5 tùy chọn menu hiển thị.

Hỗ trợ đỗ xe từ xa là tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên Porsche Taycan. Xe sử dụng các cảm biến siêu âm và camera để xác định không gian đỗ xe, người lái có thể bước ra khỏi xe và truy cập ứng dụng Porsche Connect để yêu cầu Taycan 2022 tự chạy vào vị trí cần đỗ.

Mẫu xe điện thể thao này cũng có những cải tiến về quãng đường di chuyển, tuy nhiên Porsche không đưa ra thông số cụ thể cho đến khi ra mắt chính thức. Hãng xe Đức chỉ cho biết Taycan 2022 chỉ sử dụng động cơ điện phía trước ở chế độ lái Normal và Range. Động cơ điện phía sau cũng được tắt khi chạy trớn hoặc đứng yên.

Công nghệ Turbo Charging Planner giúp rút ngắn quá trình sạc pin bằng cách đẩy nhiệt độ bộ pin lên cao hơn mức thông thường.

Porsche Taycan 2022 và Taycan Cross Turismo sẽ được sản xuất từ tháng 9, hiện vẫn chưa có thông tin khi nào Porsche sẽ giới thiệu Taycan phiên bản mới.