POPS phát trực tiếp lễ trao giải Golden Disc Awards 2021

Người hâm mộ K-pop Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp lễ trao giải Golden Disc Awards 2021 được phát sóng trên ứng dụng giải trí POPS vào ngày 9-10/1.

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 1986 bởi Hiệp hội Công nghiệp Âm nhạc Hàn Quốc, Golden Disc Awards (GDA) là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ, sản phẩm âm nhạc nổi bật trong năm. Là giải thưởng uy tín, công bằng dựa trên kết quả số liệu rõ ràng, GDA được mệnh danh là "Grammy của Hàn Quốc". Thông tin ứng dụng giải trí POPS sẽ phát sóng lễ trao giải này khiến cộng đồng fan Kpop tại Việt Nam rất hào hứng.

Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 35 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9-10/1. Trong đó, ngày đầu tiên sẽ dành cho các hạng mục liên quan đến digital (nhạc số), ngày thứ 2 dành cho các hạng mục liên quan đến album.

Golden Disc Awards 2021 sẽ vinh danh các sản phẩm âm nhạc xuất sắc được phát hành từ 11/2019 đến tháng 11/2020. Những sản phẩm giành giải được lựa chọn trên tiêu chí 60% doanh số bán hàng và 40% điểm của hội đồng giám khảo. Riêng hạng mục giải thưởng "Popularity Award" (tạm dịch: Giải nghệ sĩ được quan tâm) sẽ dựa trên lượt bình chọn của khán giả.

GDA được xem là giải thưởng uy tín, thu hút sự quan tâm của khán giả yêu K-pop.

Hội đồng giám khảo của Golden Disc Awards 2021 gồm ủy ban điều hành buổi lễ, cùng 50 chuyên gia trong ngành là các đại diện phân phối âm nhạc, đạo diễn chương trình âm nhạc, nhà phê bình âm nhạc, nhà báo chuyên về âm nhạc... Ban giám khảo sẽ đánh giá nghệ sĩ cũng như các sản phẩm âm nhạc theo thành tích và ảnh hưởng đối với xã hội.

Danh sách đề cử GDA lần thứ 35 quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc đang được khán giả trong nước và quốc tế yêu mến. Trong đó, hạng mục Bonsang (Ca khúc nhạc số của năm) có 30 nghệ sĩ, nhóm nhạc được đề cử: Apink - Dumhdurum, BlackPink - How you like that, BTS - Dynamite, ITZY - Wannabe, Oh My Girl - Nonstop... Hạng mục Album Bonsang (Album nhạc số của năm) có những cái tên đáng chú ý như AB6IX - Vivid, BlackPink - The album, BTS - Map of the soul: 7... Hạng mục Popularity Awards cũng có 30 nghệ sĩ trong danh sách đề cử, và 11 nghệ sĩ đề cử cho giải "Tân binh của năm".

Nhiều tên tuổi đình đám có mặt trong danh sách đề cử của GDA 2021.

Theo công bố mới nhất của ban tổ chức, dàn line up đổ bộ Golden Disc Awards năm nay có những cái tên nổi bật như BTS, GOT7, NCT 127, Stray Kids, Nu'est, Monsta X, Seventeen... Trong khi đó, nghệ sĩ nữ sẽ có Twice và Oh My Girl - 2 nhóm nhạc nữ hoạt động sôi nổi, để lại nhiều ấn tượng trong năm 2020.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, giải thưởng Golden Disc Awards 2021 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ứng dụng giải trí POPS sẽ phát sóng trực tiếp 2 ngày trao giải 9-10/1 vào lúc 13h50-16h50 (giờ Việt Nam). Để theo dõi lễ trao giải, bạn đọc xem tại đây.