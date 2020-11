Cổ động viên Man United chỉ trích Paul Pogba kịch liệt sau khi tiền vệ người Pháp trở thành tội đồ trong trận thua Arsenal với tỷ số 0-1 hôm 1/11.

"Pogba thật tệ hại. Pogba sẽ không được ra sân nếu chơi cho Everton", một người dùng mạng xã hội được cho là CĐV của Man United viết (nguyên văn: He wouldn't even get into the Everton side). Tài khoản khác nêu quan điểm: "Và thế là người ta vẫn nghĩ đây là cầu thủ đẳng cấp thế giới?".

Những người dùng mạng xã hội khác còn cho rằng "Man United nên sớm đuổi Pogba". Tài khoản tên Darragh tin rằng tiền vệ người Pháp là bản hợp đồng tệ hại nhất mà "Quỷ đỏ" thành Manchester từng chiêu mộ.

Pogba mờ nhạt trong trận Man United thua Arsenal. Ảnh: Getty.

Người dùng mạng xã hội tên James thậm chí cho rằng Pogba không đủ trình để so với Thomas Partey của Arsenal. Nhiều bình luận từ cộng đồng mạng cho rằng "Pogba là nỗi ô nhục của Man United và đội bóng này sẽ không bao giờ thách thức được danh hiệu nếu tiền vệ người Pháp còn ở lại CLB".

Pogba có pha xử lý bất cẩn trog hiệp 2 ở trận gặp Arsenal thuộc vòng 7 Premier League. Cựu sao Juventus phạm lỗi với Hector Bellerin trong vùng cấm địa, dẫn đến việc khiến Man United chịu quả phạt đền.

Thua Arsenal 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford, Man United nối dài chuỗi trận tệ hại ở "Nhà hát của những giấc mơ". Họ vẫn chưa thắng được trận nào trên sân nhà tại Premier League kể từ đầu mùa, trong đó phải nhận 3 thất bại.