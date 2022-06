Pogba nhận tiền thưởng trung thành khi rời Man United

Dù sẽ rời MU trong mùa hè này, Paul Pogba vẫn kịp nhận thêm 3,8 triệu bảng tiền thưởng cho lòng trung thành, theo điều khoản được ký khi anh gia nhập CLB.

Theo Daily Mail, Paul Pogba ban đầu được trả lương 8,61 triệu bảng mỗi mùa khi trở lại Old Trafford.

Từ cuối mùa 2016/17, điều khoản về lòng trung thành được kích hoạt. Điều khoản này khiến Pogba bị giảm lương còn 7,75 triệu bảng lương mỗi mùa. Tuy nhiên mỗi khi hoàn thành xong một mùa giải cùng MU, Pogba sẽ nhận thêm 3,8 triệu bảng.

Mùa 2021/22, Pogba đã kịp hoàn thành mùa giải nên vẫn được nhận 3,8 triệu bảng dù ngay sau đó, anh sẽ chia tay CLB. Điều đó khiến anh bị nhiều người hâm mộ chế nhạo. "Pogba sẽ rời Man United với 3,8 triệu bảng tiền thưởng cho lòng trung thành", Daily Mail mỉa mai.

Pogba cùng MU giành 3 danh hiệu gồm Europa League, Community Shield và League Cup. Cả 3 đều ở mùa 2016/17.

Bên cạnh tiền thưởng trung thành, tiền vệ sinh năm 1993 còn nhận 2,87 triệu bảng tiền bản quyền hình ảnh, kèm theo 1,875 triệu bảng tiền thưởng do cầu thủ này đã giúp MU giành vé dự Champions League 4 lần như trong hợp đồng đã ký trước đó.

Tổng chi phí MU phải trả cho thương vụ Pogba lên đến 218,93 triệu bảng. Từ mùa 2016/17 tới nay, tiền vệ này chơi 226 trận, ghi 39 bàn cho MU. Tính trung bình, "Quỷ đỏ" phải trả 968.716 bảng cho mỗi lần cầu thủ này ra sân và 5.613 triệu bảng cho mỗi bàn thắng của nhà ĐKVĐ World Cup.

Chiều ngược lại, CLB chủ sân Old Trafford cũng không thu về bất kỳ khoản phí nào do Pogba sẽ rời CLB dưới dạng tự do. Cách đây 10 năm, Juventus ít ra cũng phải trả cho đối tác thành Manchester 1,5 triệu bảng phí đào tạo sau khi họ thuyết phục được tiền vệ người Pháp đến Turin.

Bến đỗ của Pogba sẽ sớm được công bố. Anh đang được liên hệ với cả PSG và Juventus. Tuy nhiên theo báo chí Anh, khả năng Pogba trở lại Allianz Stadium là cao hơn so với việc anh thành đồng đội mới của Kylian Mbappe.

"Tôi cảm thấy vinh dự khi được chơi cho câu lạc bộ này," Pogba viết trên trang cá nhân. "Tôi có nhiều khoảnh khắc và kỷ niệm đẹp nhưng quan trọng nhất là nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ người hâm mộ. Cảm ơn tất cả", chân chuyền 29 tuổi cho biết.