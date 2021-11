Pogba nghỉ thi đấu hết năm

Paul Pogba có thể không còn thi đấu cho Manchester United trong tương lai nếu anh quyết ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021.

Tiền vệ người Pháp dính chấn thương bắp đùi trong buổi tập ngày 9/11 của tuyển Pháp. Sau khi thực hiện động tác sút bóng, ngôi sao của Manchester United gặp vấn đề và phải rời buổi tập sớm.

Pogba mất ít nhất 8 đến 10 tuần để bình phục, theo RMC Sport. Việc Pogba dính chấn thương kể trên đồng nghĩa với việc anh không còn cơ hội thi đấu trong năm 2021. Thậm chí, Sky Sports tiết lộ cầu thủ sinh năm 1993 có thể nghỉ hết tháng 1/2022 nếu chấn thương không phục hồi tốt.

Pogba chấn thương trong lúc tập trung cùng ĐTQG Pháp. Ảnh: Indavan.

Nếu ngôi sao 28 tuổi muốn rời Old Trafford ngay trong phiên chợ đông 2021, anh có thể đã chơi trận đấu cuối cùng cho "Quỷ đỏ". Hợp đồng của Pogba với Manchester United còn thời hạn đến tháng 6/2022.

Người đại diện của Pogba, Mino Raiola có quyền thương thảo với bất kỳ CLB nào muốn chiêu mộ cầu thủ kể từ ngày 1/1/2022. Truyền thông Anh cho biết ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester cân nhắc khả năng bán Pogba trong tháng 1/2022 để tránh mất trắng cầu thủ vào cuối mùa này.

Các cuộc đàm phán hợp đồng mới giữa Man United và Pogba bế tắc kể từ đầu mùa. Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" chơi tệ và tương lai của HLV Ole Gunnar Solskjaer bị nghi ngờ, chưa có dấu hiệu gì cho thấy Pogba muốn ký hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford.

Paris Saint-Germain, Real Madrid và Juventus là ba CLB muốn có Pogba nhất vào lúc này. Pogba được cho đã nói với Raiola về khả năng về lại Juventus, theo Gazzetta. Tuy nhiên, mức lương cao của cầu thủ là trở ngại lớn.

Tiền vệ người Pháp đang nhận lương 290.000 bảng/tuần tại Man United. Nếu chuyển sang đội bóng mới với giá rẻ hoặc theo dạng chuyển nhượng tự do, Pogba chắc chắn sẽ đòi mức lương cao hơn so với thu nhập hiện tại ở Old Trafford.

Pogba sa sút sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa. Khi Man United thắng Newcastle 4-1 ở trận ra mắt của Cristiano Ronaldo, Pogba có 7 kiến tạo sau 4 vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, hơn hai tháng qua, Pogba chơi kém và nhiều lần bị HLV đẩy lên ghế dự bị. Anh thường xuyên mắc sai lầm và khiến đội nhà rơi vào khó khăn, tiêu biểu như ở các trận gặp Liverpool hay Atalanta.