Pogba đưa Man Utd lên ngôi đầu Premier League

Tỷ lệ cầm bóng và dứt điểm vượt trội của MU được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Pogba ở phút 71. "Burnley đã không gặp may, bởi Nick Pope đã có thể cản phá cú sút, nếu bóng không đổi hướng sau khi chạm chân Lowton", The Guardian nhận định. Bàn thắng của MU có công không nhỏ của Rashford. Thay vì thực hiện một quả tạt cầu may, tiền đạo số 10 có pha xử lý bình tĩnh. Anh cần thận ngắm nghía, rồi mới chuyền cho Pogba dứt điểm từ tuyến hai.