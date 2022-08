Pogba đánh cược để được đá World Cup 2022

Tiền vệ người Pháp không chọn phương án phẫu thuật để có thể kịp hồi phục cho kỳ World Cup 2022.

Tờ La Gazzetta dello Sport xác nhận Paul Pogba chọn phương án điều trị chấn thương đầu gối trong năm tuần, thay vì lên bàn mổ. Quyết định này được đưa ra sau khi Pogba tham khảo ý kiến từ các bác sĩ của Juventus và cả tuyển Pháp.

Pogba không phẫu thuật bởi phương án này khiến anh nghỉ 5 tháng và lỡ World Cup 2022. Theo The Athletic, việc không phẫu thuật đồng nghĩa Pogba chấp nhận rủi ro. Trung vệ Samuel Umtiti từng làm cách này khi dính chấn thương đầu gối và sự nghiệp dần đi xuống.

Pogba quyết định không lên bàn mổ.

Quá trình hồi phục của Pogba sẽ bắt đầu từ việc tập thể dục và phục hồi chức năng ở bể bơi. Sau đó, tiền vệ Pháp sẽ trở lại sân cỏ với các bài tập cá nhân, trước khi tập luyện cùng toàn đội.

Theo lịch trình, Pogba sẽ nghỉ 6 trận sắp tới của Juventus, bao gồm trận giao hữu với Atletico Madrid vào ngày 7/8 và 5 vòng đầu tại Serie A. Dù vậy, chưa chắc Pogba có thể cống hiến 100% cho Juventus khi ưu tiên của anh là hạn chế chấn thương để được dự World Cup trên đất Qatar vào cuối năm.

Ở tuyển Pháp, Pogba vẫn là cầu thủ quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Didier Deschamps. Vòng chung kết World Cup 2022 khởi tranh ngày 21/11 đến 18/12.

Pogba được chẩn đoán là bị rách sụn chêm ở đầu gối. "Sau khi bị đau ở đầu gối phải, Paul Pogba được đưa đi chụp X quang. Kết quả cho thấy cầu thủ này dính chấn thương ở phần sụn chêm", trang chủ Juventus thông báo.

Pogba trở lại Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do ở hè này. Tiền vệ 29 tuổi lại rời Old Trafford dưới dạng tự do, sau lần gần nhất vào năm 2012 khi còn là một cầu thủ trẻ. Ngôi sao sinh năm 1993 nhận 8 triệu euro lương mỗi mùa, chưa bao gồm tiền thưởng thành tích trong hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2026 tại Turin.

Tiền vệ người Pháp được CĐV chào đón nồng nhiệt trong buổi kiểm tra y tế ở Juventus cách đây vài tuần. Pogba cùng Angel di Maria chơi ấn tượng trong thắng lợi 2-0 của CLB trước Guadalajara hôm 23/7.